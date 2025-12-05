Magyar Narancs: a MÁV eltörli legnépszerűbb kedvezményét

Drágábbak lesznek az online vásárolt elővételes vasúti jegyek, vagyis az okosjegyek – szúrta ki a MagyarNarancs.

A drágulásra példát is hoztak:

eddig, ha időben vásároltuk meg jegyeinket, mondjuk a Budapest–Miskolc távra, 2600 forintból megúszhattuk az egészet,

most viszont ugyanez az útvonal például idén karácsonyra is már 4042 forintba kerül (ennyi az eredeti tarifa) a honlapon és a két applikáción (MÁV, illetve MÁV+) keresztül is.

Az okosjegyek célja az volt, hogyaki eddig előre megvásárolta az utazásához szükséges jegyét, akár 40 százalékot is faraghatott az eredeti árakból.

Az okosjegyek beszántásáról egyáltalán nem kommunikált a MÁV, legalábbis a portál nem talált erről infót. A lap kérdésére azt válaszolta a MÁV Kommunikációs Igazgatósága, hogy

Az okosjegy rendszere az új menetrendi időszaktól kezdődően megújul, átalakul. A részletekről hamarosan tájékoztatjuk tisztelt utasainkat és a nyilvánosságot.

Azt is tapasztalták, hogy ha december 14-ig induló vonatokra próbáltak jegyet venni, még élhettek a kedvezménnyel, utána azonban már most sem. Az új menetrendet december 14-én jelentheti be MÁV.

