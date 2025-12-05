mávokosjegykedvezmény eltörlés
Gazdaság

Magyar Narancs: a MÁV eltörli legnépszerűbb kedvezményét

Ivándi-Szabó Balázs
Jegyvásárlás a MÁV applikációjában..
24.hu
2025. 12. 05. 16:09
Ivándi-Szabó Balázs
Jegyvásárlás a MÁV applikációjában..
Eddig aki előre megvásárolta az utazásához szükséges jegyét (okosjegy), akár 40 százalékot is megtakaríthatott.

Drágábbak lesznek az online vásárolt elővételes vasúti jegyek, vagyis az okosjegyek – szúrta ki a MagyarNarancs.

A drágulásra példát is hoztak:

  • eddig, ha időben vásároltuk meg jegyeinket, mondjuk a Budapest–Miskolc távra, 2600 forintból megúszhattuk az egészet,
  • most viszont ugyanez az útvonal például idén karácsonyra is már 4042 forintba kerül (ennyi az eredeti tarifa) a honlapon és a két applikáción (MÁV, illetve MÁV+) keresztül is.

Az okosjegyek célja az volt, hogyaki eddig előre megvásárolta az utazásához szükséges jegyét, akár 40 százalékot is faraghatott az eredeti árakból.

Az okosjegyek beszántásáról egyáltalán nem kommunikált a MÁV, legalábbis a portál nem talált erről infót. A lap kérdésére azt válaszolta a MÁV Kommunikációs Igazgatósága, hogy

Az okosjegy rendszere az új menetrendi időszaktól kezdődően megújul, átalakul. A részletekről hamarosan tájékoztatjuk tisztelt utasainkat és a nyilvánosságot.

Azt is tapasztalták, hogy ha december 14-ig induló vonatokra próbáltak jegyet venni, még élhettek a kedvezménnyel, utána azonban már most sem. Az új menetrendet december 14-én jelentheti be MÁV.

Még több infóért kattintson.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rejtélyes nyugdíjkérdés: mi történik, ha egy Nők40-es nyugdíjas megözvegyül?
Dr. Katona Szandra odaadta férjének a festményt, amit neki vásárolt ajándékba: elmondta, mi volt a reakciója
Carson Coma: Ezúton is szeretnénk gratulálni Ákosnak, aki lenyomta a Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót
Tisza-petíció: feljelentést tesz a debreceni Fidesz
Magyarország válságban: a nemzeti büszkeségünk a padlón, a demokráciát érintő félelmeink az egekben
Magyarország válságban: a nemzeti büszkeségünk a padlón, a demokráciát veszélyben érezzük
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik