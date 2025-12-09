adótartozásegymillió forintkiva
Ha egymillió forintnál nagyobb adótartozása van egy kivás vállalkozásnak, sürgősen lépnie kell

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 12. 09. 14:02
Hétfőn mintegy 2500 kisvállalati adózót értesített a NAV – ők csak az egymillió forintot meghaladó adótartozásuk rendezésével maradhatnak kivások jövőre is. A befizetés határideje 2025. december 31.

A kisvállalati adózás, vagyis a kiva szabályai szerint nem lehet tovább kivaalany az a cég, amelyik egymillió forintnál több nettó adótartozást halmozott fel az év utolsó napjáig. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) segít ezt elkerülni: levélben értesíti azokat, akik már most túllépték az értékhatárt. Fontos azonban, hogy a tartozásba a 2025. december 31-ig még esedékessé váló tételeket is bele kell számolni.

Aki tehát levelet kap a hivataltól, vagy tudja, hogy tartozik, mindenképp ellenőrizze adószámláját és rendezze elmaradásait, hogy jövőre is kivás maradhasson – hívja fel rá a figyelmet a NAV. Akinek gondot jelent a tartozás rendezése, fizetési kedvezményt is kérhet, és ha a NAV pozitívan bírálja el, kivás maradhat. Érdemes az automatikus részletfizetést kérni (az úgynevezett AUTRESZ-nyomtatványon), ez ugyanis gyors és egyszerű: ha a kivás cég NAV-nál nyilvántartott adótartozása kétmillió forint alatt van, az adóhatóság évente egyszer hathavi pótlékmentes részletfizetést ad.

A NAV-ot a tartozás rendezéséről nem kell külön értesíteni, ez a rendszereiből ellenőrizhető. A befizetéssel a kivaalanyiság változatlanul fennmarad, ha azonban 2025. december 31-én a nettó adótartozás meghaladja az egymillió forintot, az érintettek határozatra számíthatnak a kivaalanyiság megszűnéséről.

Mi az a kiva?

A kisvállalati adó egyszerűsített adónem 10 százalékos adófizetési kötelezettséget jelent, amely jelenleg kettő a vállalkozások által fizetendő adónemet vált ki: a szociális hozzájárulási adót (13%) és a társasági adót (9%). Az adó alapja a személyi jellegű kifizetéseknek a tőke és osztalékműveletek egyenlegével növelt összege, módosítva néhány további tétellel. Az adónem előnye, hogy a vállalkozásban keletkezett nyereséget és bértömeget azonos kulccsal terheli, ezáltal jobban ösztönöz a foglalkoztatásra és a bérek emelésére. Forrás: NAV.

