Befejezték a debreceni CATL-gyár építését, ekkor startolhat a gyártás

2025. 12. 03.
Globális beszállítóból kifejezetten európai partnerré válik a CATL, amelyben a debreceni gyár kulcsszerepet kap. A CATL Debrecen cellagyára készen áll az indulásra, éves 40 GWh-s kapacitását már teljes egészében lekötötték meglévő ügyfelei. A vállalat folyamatosan bővíti munkatársi gárdáját, 2026 első negyedévére 1500 fős létszámot tervez – olvasható az akkumulátorgyártó-vállalat közleményében .

A CATL Debrecen fontos mérföldkőhöz érkezik: az akkumulátorcellák gyártása 2026 első hónapjaiban indul el a zöldmezős beruházással megvalósított új üzemben. A gyár építése befejeződött, az ipar 4.0 gyártósorok telepítése megtörtént, és megkezdődtek a gyár körüli zöldítési munkálatok is – jelentette be a kínai gyökerű cég.

A vállalat az akkumulátormodulok összeszerelését már egy évvel ezelőtt elindította Debrecenben: a cellagyár szomszédságában működő üzemcsarnokban azóta már több mint 120 ezer modult gyártottak, amelyek több mint 30 ezer elektromos autóba szereltek.

A CATL debreceni üzeme kulcsszerepet fog betölteni a kontinens autóipari igényeinek kiszolgálásában: az első debreceni cellagyár éves kapacitása 40 GWh lesz.

A társaság szerint európai partnereik a gyártókapacitást már 100%-ban lekötötték megrendeléseikkel.

A CATL november végén jelentette be, hogy a Stellantisszal közösen megkezdi a spanyolországi Zaragozában épülő LFP-akkumulátor cella- és modulgyár kivitelezését is. A debreceni és a spanyol üzem együttesen szolgálják majd ki a vállalat európai ügyfélkörét, utóbbi elsősorban a Stellantis-csoport igényeire összpontosít.

A CATL Debrecen több mint két éve kezdett intenzív toborzásba, amelynek köszönhetően a foglalkoztatottak létszáma hamarosan meghaladja az 1000 főt. A 2024-ben és 2025-ben indított toborzási kampányok Debrecenből és vármegyeszékhely tágabb régiójából sikeresen töltötték fel a nyitott pozíciók kétharmadát – olvasható a közleményben.

„Célunk egy olyan helyi vállalat építése, amely nemzetközi tudást és lehetőségeket kínál, miközben stabil, modern és kiszámítható munkakörnyezetet teremt. Olyan szakembereket keresünk a gyártás, logisztika, minőségbiztosítás, pénzügy, IT és HR területén, akik nyitottak az innovációra és az új technológiák elsajátítására. Versenyképes bérek mellett szakmai és kulturális képzéseket, széleskörű tanulási lehetőségeket biztosítunk” – hangsúlyozta Kitta Alexandra, a CATL Debrecen toborzási vezetője az eseményen.

