A magyar otthonok több mint felét fel kellene újítani – Ezzel lehet számolni, ha bárki belevágna

Az Otthon Start hatására rengeteg érdeklődő jelent meg az ingatlanpiacon az elmúlt időszakban, amely az árakra is növekvő hatással volt, annak ellenére is, hogy a magyarországi ingatlanok jelentős része komoly felújítást igényel. A Nemzeti Energia- és Klímaterv szerint a közel 4 millió lakott hazai ingatlanból jelenleg mintegy 2,6 millió szorul felújításra, ami nagyjából 60 százalékos arányt jelent.

Kényelem, spórolás és zöldbolygó

Az energetikai korszerűsítés kérdése nemcsak azért fontos, mert így csökkenteni lehet a rezsiköltségeket, illetve növelni lehet az otthonok piaci értékét. Azért is, mert ez direkt módon hozzájárul a hazai klímacélok teljesítéséhez és az energiafüggőség mérsékléséhez is. Persze jobb olyan lakásban lakni, ahol bírja az elektromos hálózat az egyre szaporodó kütyket, nem kell azon aggódni, hogy mi áztatjuk-e a szomszédot, vagy ő minket és a falak is tiszták és az ablakok és az ajtók sem nyikorognak. A felújítási költségek azonban jelentősen megemelkedtek az elmúlt időszakban, különösen a hőszigetelés, a fűtéskorszerűsítés és a nyílászárócsere esetében.

A szakértők szerint az ingatlanérték megőrzésének kulcsa a rendszeres, ütemezett karbantartás. A külső- és belső festésre, valamint az egyéb esztétikai munkákra érdemes legalább 4-5 évente sort keríteni, ahogy az is fontos, hogy a fűtési rendszert legalább évente ellenőriztessük le szakemberekkel. A nagyobb lélegzetvételű felújításokat – például a konyha vagy fürdőszoba korszerűsítését – a nemzetközi gyakorlat szerinte elég évtizedenként körülbelül egyszer elvégezni.

Mennyibe kerül egy felújítás?

Az MNB friss, vonatkozó kutatásából kiderül, hogy a családi házak esetén az észak-alföldi és dél-dunántúli járásokban lévő ingatlanok energetikai jellemzői a legrosszabbak, mindez ráadásul alacsonyabb piaci értékkel is párosul. A legjobb minőségű családi házak a közép-magyarországi régió járásaiban, illetve Budapesten találhatók. Ezek piaci értéke jellemzően jóval magasabb is a más régiókban lévő járásokénál. A hazai ingatlanpiacon tehát ma már egyre több vásárló szembesülhet azzal, hogy a megvett otthon nem csupán vételárat, hanem jelentős utólagos beruházást is igényel.

Egy teljes energetikai korszerűsítés ma már alsóhangon több millió forintba, de akár 10 millió forint feletti összegbe is kerülhet. Természetesen a beruházás mértéke jelentősen függ attól, hogy mi a teendő a házon. Amennyiben a tulajdonos úgy ítéli meg, hogy a nyílászárók cseréje, vagy a külső szigetelés elkerülhetetlenné vált, előbbi esetében akár 2-3 millió forint, utóbbi esetében pedig akár az 5-6 millió forintos ajánlatok sem számítanak ma már irreálisnak egy átlagos, 60-70 négyzetméteres ingatlan esetében.

Milliók, de honnan?

A lakásfelújítás fedezetének megteremtéséhez számos lehetőség közül lehet választani.

A legjobb előre gondolkodni, és havonta félretenni kisebb-nagyobb összeget erre a célra. A klasszikus lehetőség erre a lakástakarékpénztár: a megtakarítás itt kamatadó- és szocho-mentes és kamatbónusz is kapható – megfelelő megtakarítási idő után – lakáscél esetén. Előnye a konstrukciónak a kiszámíthatóság, hiszen a kamat a futamidő alatt változatlan marad.

Azoknak, akik a nagyobb hozam lehetősége érdekében hajlandóak esetleg nagyobb kockázatot is vállalni – nem ijednek meg attól, hogy nem tudják pontosan előre, mennyihez jutnak hozzá a végén – lehetőségük van az Erste Future befektetési programot választani, ahol akár havi néhány ezer forint megtakarítással is részesedni lehet a tőkepiacok attraktívabb hozamaiból. A programban a szakértők által összeállított tematikus csomagokon keresztül egyszerűen lehet befektetni különféle piacok papírjaiba, és csak arról kell dönteni, milyen időtávra, milyen kockázattal szeretnénk befektetni.

Hitel minden esetre

Az Ersténél persze akkor is lehet segítséget kapni a felújításhoz szükséges összeg előteremtéséhez, ha valaki nem gondolkodott ennyire előre. A személyi kölcsön egyszerűen igényelhető – az otthoni kanapéról is online -, és akár három nap alatt pénzhez is juthat az ember. A kamat pedig még kedvezőbbé tehető, ha a hitelfelvevő vállalja, hogy az Ersténél számlát nyit és a havi rendszeres jövedelmét is oda utalja.

Azoknak akik jogosultak lehetnek, rendelkezésre állnak az államilag támogatott, a támogatási időszakban akár nulla százalékos kamattal futó hitelek is: a babaváró azon házaspároknak lehet jó választás, akik gyermeket terveznek és szabadon – akár lakásfelújításra is – felhasználható hitelt szeretnének, rendkívül kedvező kamattal, akár 11 millió forintig. A munkáshitel pedig azon 18-26 év közötti, már dolgozó fiataloknak áll a rendelkezésére akiknek nincs felsőfokú végzettségük (és nem folytatnak ilyen tanulmányokat).

Azoknak, akik ingatlanfedezetet is fel tudnak ajánlani pedig lehetőségük van lakáshitelt, vagy szabad felhasználású jelzáloghitelt felvenni a lakásfelújításra. A hosszabb futamidő, a kedvezőbb kamatozás ezeknek a konstrukcióknak a nagy előnye, igaz itt valamivel összetettebb az ügyintézés is.

Mint azt már tudni lehet, a családi házak több mint 60 százaléka felújításra szorul, amelynek nagy részét az 1990 előtti épületek teszik ki. A kimutatás szerint ezek az otthonok, számosságuk mellett rendre gyenge energetikai hatékonyságot mutatnak, amit már csak azért is fontos orvosolni, mert a felújítás nem csak kiadás, hanem befektetés is, amelynek jelentős értéknövelő hatása lehet. Ezek esetében még az olcsóbb, pár százezer forintos megoldásokkal, például a padlástér hőszigetelésével is jelentős, akár 25 százalékos energetikai javulást lehet elérni.

Hirdetés A saját otthonig vezető út nem mindig könnyű. Gyere, segítünk megtalálni azt a pénzügyi konstrukciót, ami a legjobban illik a hozzád és lehetőségeidhez!

Az Ersténél a megoldások szabadon kombinálhatók, nálunk minden lehetőség egy helyen elérhető, bármilyen élethelyzetben is vagy. Veled vagyunk, hogy az otthonteremtés valóban könnyebb legyen!

Kíváncsi vagy? Válaszolj néhány egyszerű kérdésre egyedülálló hitelválasztó alkalmazásunkban és találd meg a hozzád legjobban illő megoldást: Hiteligény felmérő

A támogatott tartalomban említett FIX 3%-os lakáshitel részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja.(THM 3,12 %) A támogatott tartalomban említett babaváró kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk (THM: 0,49 – 10,34% ). A támogatott tartalomban említett CSOK Plusz hitelprogram részét képező támogatásokat Magyarország Kormánya nyújtja. A Munkáshitelhez kapcsolódó támogatást Magyarország Kormánya biztosítja (THM 0,74-9,14 %). A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke változhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. További részletek, illetve feltételek az Erste Bank mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek, amely megtalálható a bankfiókokban, és honlapunkon, a www.erstebank.hu címen. Jelen kommunikáció a 2025. 11.25 napján hatályos jogszabályok feltételeit figyelembe véve készült. Forrás Erste Bank