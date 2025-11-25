Mfor: új korrupciógyanús ügy pattant ki az MNB-nél, de ez már nem Matolcsyékról szól

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) vezetése, az új elnök Varga Mihály pozícióba helyezését követően a jegybankkal a Matolcsy-éra alatt szerződésben állt több cégnek is „ajtót mutatott”. Így került körön kívülre az előző MNB-elnök fia, Matolcsy Ádám baráti és üzleti köréhez szorosan kapcsolódó Raw Development Beruházásszervező és Mérnöki Szolgáltató Kft., amely egyebek mellett a jegybanki épületek karbantartását és takarítását is végezte – olvasható a portálon.

Az ily módon kiesett Raw helyére a takarítási és karbantartási munkálatokra értelemszerűen új szolgáltatót kellett kiválasztani. Az immár Varga Mihály vezette MNB a takarítási és karbantartási munkálatokra nyilvános közbeszerzési pályázatot hirdetett meg. Az már kevésbé szokványos, hogy a döntést értesüléseink szerint végül egy gyorsított, nemzetbiztonsági okokból csupán egy hét alatt lezavart másik pályázat előzte meg. De emellett akadt még egy furcsa momentum is.

A három évre szóló, 28 milliárd forint összértékű megbízást a jegybank kettébontotta. Ez az összeg egyébként alacsonyabb, mint amennyiért korábban a Raw végezte ugyanezen munkákat.

Az új megbízásra, annak első, 11 milliárdos „csomagja” a műszaki fenntartásra vonatkozik, például a beléptető rendszer karbantartására. Ezt a megbízást a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., Pintér Sándor belügyminiszter korábbi vállalkozása nyerte el. Ez a cég évek óta végez ilyen szolgáltatásokat.

Ellentétben a másik kiválasztott vállalkozással, a jegybanki épületeket majdan 17 milliárdért takarító és karbantartó céggel, az MPF Grouppal. Ez ugyanis a jegybanki közbeszerzési kiírás előtt mindössze két hónappal, idén februárban alakult meg.

Ami azért aggályos, mert így „érthetően” semmilyen referenciával nem rendelkezett ezen a területen – sem.

A szálak Felcsút felé is vezetnek

Az Opten céginformációs adatbázisa szerint az új takarító cég, vagyis az MPF Group 121 alkalmazottal rendelkezik. A cég egyedüli tulajdonosaként feltüntetett Pálffy Balázsnak erős kormánypárti háttere van. A neve ugyanis olyan céghálóban található, amely Mészáros Lőrinchez, Szíjj Lászlóhoz és Paár Attilához is elvezet. Pálffy korábban a Magyar Építő Zrt. egyik vezetője volt – innen is eredeztethető a kapcsolat Mészároshoz és Paárhoz.

A beszerzés ügyében a lap értesülései szerint vizsgálatot indít az MNB felügyelőbizottsága (fb), mely döntést a jegybank igazgatósága is jóváhagyta. Hogy ez a vizsgálat mikor indul és ki végzi, az egyelőre nem ismert.