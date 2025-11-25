Ingyenes készpénzfelvétel: olyan javaslatot támogat a Fidesz, mely nyugdíjkorrekcióval is felérhet

Elfogadta a Parlament Gazdasági Bizottsága azt a törvénymódosítást, ami szerint a jelenlegi 150 ezer forintról duplájára, 300 ezer forintra nőhet a banki ATM-ből ingyenesen felvehető készpénz mennyisége – erről október végén Witzmann Mihály fideszes parlamenti képviselő adott hírt először.

A lépés a nyugdíjasok számára is komoly segítséget jelenthet, hiszen közülük több mint 1,3 millióan bankszámlára kapják a járandóságukat – olvasható a Biztosdöntés.hu közleményében.

A törvénymódosítás kizárólag az összeghatárt érinti, a technikai részletek változatlanok maradnak. Vagyis havonta legfeljebb 2 részletben lehet majd hozzájutni bankkártyával a 300 ezer forinthoz. Fontos, hogy a díjmentesség bármelyik magyarországi forint ATM-re vonatkozik, vagyis akár egy másik bank készüléke is használható, ha az például közelebb van, vagy kényelmesebben elérhető.

Ez azért is fontos lehet, mert jelenleg komoly ATM-telepítési munkálatok zajlanak, hiszen 2025 végéig minden legalább 1000 lakosú településen kell lennie bankjegykiadó automatának, míg jövő év végére a legalább 500 lakosú településeken is lesznek készülékek. Ezekből, függetlenül attól, hogy melyik bank berendezéséről van szó, ingyenesen lehet majd hozzájutni a jogszabályban rögzített készpénzmennyiséghez.

A tervezett módosítás nem érinti a cash-back szolgáltatást nyújtó üzletek pénztáraiban ingyenesen felvehető készpénz menyiségét, ami 2026-ban is havonta 40 ezer forint marad. Ez egyelőre csak a Penny élelmiszerlánc pénztárainál érhető el, és nincs hír arról, hogy más üzletek fontolgatnák a bevetését.

Évi 30 ezer forintot is spórolhat egy átlagos nyugdíjas

A költségmentes összeghatár emelése azért is jól jöhet, mert a 150 ezer forintos limit 2013-as elfogadásakor az átlagnyugdíj még 118 ezer forint volt, ami mostanra 245 753 forintra nőtt az Országos Nyugdíjas Parlament adatai szerint.

Ez azt jelenti, hogy egy átlagos nyugdíjas akár 30 ezer forint feletti összeget is megspórolhat éves szinten azzal, hogy a teljes járandóságához költségmentesen juthat hozzá ATM-ből.

Ez pedig olyan, mintha 1 százalékkal megemelnék a nyugdíj összegét, de éppen ennyi a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalvány értéke is

– kalkulál a Biztosdöntés.hu.