Szorgalmasan telepítik a bankok az új ATM-eket, kilőtt a bankautomaták száma

Gyors ütemben növekszik a Magyarországon működő ATM-ek száma, írja a BiztosDÖntés.hu a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adataira hivatkozva, melyek szerint június végén 5378 bankjegykiadó automata működött országszerte, ami közel 350-nel – 6,8 százalékkal – több az egy évvel korábbinál. A hálózat bővülésének mértéke még szembetűnőbb, ha figyelembe vesszük, hogy 2022. végén még csak 4 738 bankjegykiadó automata működött az országban.

„Az ATM-hálózat látványos bővülése egyértelműen szabályozói okokkal magyarázható. 2023. elején a Magyar Nemzeti Bank kötelezte a pénzügyi szolgáltatókat a készülékek számának növelésére, majd egy, az idén márciusban megjelent kormányhatározat már azt írta elő, hogy – a készpénzhez való hozzáférés biztosítása érdekében – minden magyarországi településen működjön ATM: időközben pedig a készpénzhasználat és a készpénzes fizetés lehetősége is alkotmányos joggá vált” – emlékeztetett a Portál pénzügyi szakújságírója, Barát Mihály.

A minden települést érintő hálózatot fokozatosan kell felépíteniük a pénzügyi szolgáltatóknak: az idei év végéig az ezer főnél nagyobb, a jövő év végéig pedig az 500 főnél magasabb lélekszámú településeken kell működnie legalább egy készüléknek. „Mindezek alapján két-három éven belül megvalósulhat a minden települést érintő lefedettségre vonatkozó kormányzati terv, ami azt jelenti, hogy a folyamat végén közel hatezer bankjegykiadó automata működhet országszerte” – tette hozzá Barát Mihály.

Az automaták piaca egyébként nagyon koncentrált. A mezőnyből kiemelkedik az OTP Bank és az MBH Bank – előbbi több mint 1 800, utóbbi közel 1 200 készüléket üzemeltetett október elején az MNB fiók- és ATM-kereső oldala szerint, de a K&H közel 600, és az Erste több mint 450 készülékből álló hálózata is igen jelentősnek számít a piacon. Beszédes adat, hogy e négy bank üzemelteti a teljes hazai hálózat több mint háromnegyedét.

A bankkártyás készpénzfelvételi forgalom viszont egyelőre nem követi a hálózat bővülésének ütemét. A második negyedévben összesen 21,1 millió belföldi tranzakciót hajtottak végre a kártyabirtokosok, 2333,9 milliárd forint értékben: előbbi 5,4 százalékos csökkenést, utóbbi 1,9 százalékos emelkedést tükröz éves alapon.

„Miközben a belföldi készpénzfelvételi forgalom nagyon lassú, stagnálásnak is beillő ütemben bővült 2025. második negyedévében a megelőző év azonos időszakához képest, az egy tranzakcióra jutó érték 102,7 ezerről 110,6 ezer forintra ugrott egy év alatt. Ez arra utal, hogy a kártyabirtokosok többsége igyekszik minél kevesebb (többnyire havi egy) tranzakcióval kiszolgálni a saját készpénzigényét” – állapította meg a szakértő. Ebben persze szerepet játszik a havi kétszeres, összesen legfeljebb 150 ezer forintos, díjmentes készpénzfelvétel lehetősége is, amit a kártyabirtokosok legnagyobb része igyekszik tudatosan kihasználni – tette hozzá.