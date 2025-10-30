witzmann mihálykészpénzkészpénzfelvételingyen
Belföld

Egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy ingyenes legyen havi több százezer forint készpénz felvétele

admin Rugli Tamás
2025. 10. 30. 12:58

Witzmann Mihály fideszes parlamenti képviselő jelentette be csütörtökön, hogy a Parlament Gazdasági Bizottsága döntést hozott az ingyenes készpénzfelvétel ügyében.

Örömmel jelentem be, hogy a Parlament Gazdasági Bizottságában napirendre tűztük és a mai napon megszavaztuk azt a törvénymódosítási javaslatot, mely által havi 300 000 ezer forintot, havi 2 alkalommal ingyenesen lehessen készpénzben felvenni!

– jelentette be a Fidesz politikusa. Witzmann szerint ha minden a tervek szerint alakul, még idén parlamenti döntés születethet az ügyben.

