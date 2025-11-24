Az MBH Bank nagy tömegben ad el a részvényeiből a lakosságnak

Nyilvános részvényértékesítés keretében válik meg 7 százaléknyi, vagyis mintegy 22,6 millió darab saját részvényétől az MBH Bank, a befektetők a bank könyv szerinti értékének megfelelő áron vagy annál olcsóbban vásárolhatnak a társaság részvényeiből a következő három hétben.

A lakossági befektetők az intézményi befektetőkhöz képest 10%-os árkedvezmény mellett juthatnak a társaság papírjaihoz egyszerű igényléssel

– tudósított a Portfólió a bank hétfői sajtótájékoztatójáról.

A bejelentés nyomán kiderült:

részvényenként maximum 3848 forintért vásárolhatók meg a részvények, vagyis maximum 86,9 milliárd forintnyi részvény mozdulhat meg,

(ez a 3848 forint egyébként 68%-a bejelentés előtti, alacsony likviditás mellett kialakult tőzsdei értéknek, és nagyjából megfelel az egy részvényre jutó könyv szerinti értéknek, ami a szeptember végi adatok alapján 3742 forint volt – a szerk.)

a háromhetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényeként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt,

a lakossági befektetők az intézményi befektetőkhöz képest 10%-os árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál,

2025. november 25-e reggel 8 órától december 12-e 12 óráig tart a lakossági részvényigénylés, a végleges lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb december 16-án történik meg, és az allokált részvények 18-án kerülnek jóváírásra, ekkor kezdődhet velük a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén,

a részvényvényértékesítés vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank, mellette részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál (az MBH Mobilbroker alklamazásban és személyesen az MBH Bank közel 400 fiókjában) és a külső forgalmazóknál, a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges.

Valahol 2800 és 3848 forint között lesz a részvényár

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: minimum 6,45 millió, maximum 22,58 millió darab részvényt értékesítenek (utóbbi a 7%-os sajátrészvény-állományuknak felel meg). Pontos ár még nem áll rendelkezésre, az az intézményi befektetők ajánlatai alapján dől majd el, a lakosság pedig árelfogadó szerepet tölt be.

A maximális ár 3848 forint, a meghiúsulási érték az intézményi befektetők számára 2800 forint (a lakosságnál ennek a 90%-a),

vagyis ez utóbbi alatt nem fogadnak el ajánlatokat. A várható ár tehát a kettő között fog kialakulni, egy igénylés során előzetesen részvényeként 2992 forintnyi fedezetet kérnek el a lakossági befektetőktől. Minden lakossági befektető az intézményekhez viszonyítva 10%-os diszkonttal juthat hozzá a részvényekhez. Míg a lakosságnak három hét, az intézményi befektetőknek december 10. és 12. között három nap áll rendelkezésre.

A bejelentés alapján a részvényigénylési lehetőségeket a lehető legegyszerűbbé és legátláthatóbbá próbálta tenni az MBH Bank, mindössze egy értékpapírszámlára van szükség hozzá, ami az MBH Banknál is megnyitható – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Ginzer Ildikó standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettes. A lakossági értékesítés november 25-én 8 órától december 12-e, 12 óráig tart.

December 16-án alakul ki a végleges ár, december 18-án kerülnek jóváírásra az értékpapírszámlán.

A bank 2611 forintért jutott hozzá egy 50 milliárdos paketthez

Múlt héten a 24.hu is megírta, hogy a magyar állam 5 százaléknyi részvényt elad a tulajdonában lévő 20 százaléknyi MBH-részvényből. A Mészáros Lőrinchez köthető bankholding részvényeinek mintegy 14 százaléka forog a tőzsdén

Az államnak még volt 20 százaléknyi részesedése az MBH-ban, ekkor viszont a részvények 5 százalékát eladta magának a banknak, így ezentúl csak 15 százalék az államé.

A tranzakcióval 16 126 481 darab részvény cserélt gazdát. Ezek piaci értéke a keddi, részvényenként 5700 forintos tőzsdei záróár alapján 91,9 milliárd forint lenne.

A vevőnek, az MBH Bank Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetének azonban a részvénycsomagért ennek csak kevesebb mint felét, 42,1 milliárd forintot kell kifizetnie. Részvényenként tehát 2611 forintért jutnak hozzá az 5 százalékos paketthez.

Ezzel elvileg részvényenként 3089 forintot, tehát összesen közel 50 milliárd forintot bukott az üzleten a magyar állam.

Az MBH Bank a közölte lapunkkal, hogy az állami Corvinus BHG Zrt.-val kötött megállapodás vételárkompenzációs mechanizmust is tartalmaz, amelynek értelmében a Corvinus BHG Zrt. egyszeri kiegészítő vételár kifizetésére lehet jogosult a későbbiekben. A kiegészítő vételárat az MRP szervezet abban az esetben köteles megfizetni, ha a későbbiekben az MBH Bank nyilvános ajánlattétel keretében értékesít részvényeket, és az értékesítési ár meghaladja a mostani vételárat.