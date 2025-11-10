Jó irányba változott az energetikai otthonfelújítási program

A kormány bejelentése szerint több ponton egyszerűsödik és bővül az energetikai otthonfelújítási program. A program legfontosabb változásai szerint a maximálisan igényelhető összeg 10 millió forintra emelkedik, amelynek fele vissza nem térítendő támogatás, másik fele pedig kamatmentes hitel. Az önerő mértéke mindössze 5 százalékra csökken, a hitel futamideje 15 évre nő, és megszűnik a kötelező kivitelezői regisztráció, ami egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a támogatás igénylését a felújítók számára.

„Ezeket a könnyítéseket kérte az építőipar, és most megkaptuk. A korábbi technikai és adminisztratív akadályok elhárultak, a rendszer végre egyszerűen és a valós igényekhez igazodva működik” – mondta Markovich Béla. A szakember szerint az egyik legjelentősebb előrelépés az adminisztratív könnyítés: sokat jelent, hogy online is lehet igényelni a támogatást, és hogy nem kötelezően regisztrált kivitelezővel kell dolgozni. Ez rugalmasságot ad a felújítóknak, miközben a piaci szereplőknek is mozgásteret biztosít.

Markovich Béla szerint a 10 millió forintos maximális támogatási összeg már elég egy átlagos „kádárkocka” teljes körű energetikai korszerűsítéséhez. „Ebből kijön egy homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, nyílászárócsere és egy kisebb fűtéskorszerűsítés is – például fűtőklímák, kazáncsere vagy radiátorcsere formájában. Ez már kézzelfogható, valódi segítség a családok számára.”

A hatékony és tartós hőszigetelés alapja a komplett hőszigetelő rendszer alkalmazása. Ezek olyan, a gyártó által összehangolt és hivatalosan bevizsgált és minősített rendszerek, amelyekben minden komponens – a ragasztótól kezdve a szigetelőanyagon át egészen a fedővakolatig – egymással kompatibilis, így garantált az optimális együttműködés és a hosszú távú teljesítmény. Ez az összehangoltság biztosítja a rendszer hosszú távú működését, tartósságát és energiahatékonyságát. A rendszerekhez ráadásul rendszergarancia is jár, ami tovább növeli a beruházás biztonságát és értékét.

A szakember ugyanakkor óvatosságra int a kivitelező kiválasztásánál. Fontos, hogy megbízható szakemberrel dolgozzunk, hiszen, ha a felújítás nem hozza az előírt 30 százalékos energiamegtakarítást, a támogatást vissza kell fizetni. Érdemes olyan kivitelezőt választani, aki rendszerben gondolkodik, és minősített, egymáshoz illeszkedő anyagokat használ – ez garantálja a tartós megtakarítást. Kérjünk leinformálható referenciákat, valamint részletes, munkadíjra és anyagköltségre bontott árajánlatot, és amit csak lehet, rögzítsünk írásban. Mindig kérjünk garanciát a munkára. Ha a szakember ezt elutasítja, az intő jel, érdemes másik kivitelezőt keresni.

Markovich Béla szerint ez most kivételes lehetőség, ilyen kedvező feltételekkel valószínűleg évtizedekig nem lesz lehetőség energetikai felújításra. Aki valaha gondolkodott rajta, érdemes most élnie a lehetőséggel, hiszen támogatással érhető el fenntarthatóbb otthon, alacsonyabb rezsi.

