Hogyan lett a XIII. kerület a modern városi élet szimbóluma?

A XIII. kerület északi része néhány éve még tipikus „rozsdaövezetként” szerepelt a város térképén. Az ipari területek és elhagyatott raktárak helyén azonban ma már modern lakónegyedek, parkok és közösségi terek nőnek ki a földből.

Az önkormányzat nagyon tudatosan, célzott stratégiával segíti ezt az átalakulást – hogy a kerület ne csak új épületekben, hanem életminőségben is fejlődjön. Új sétányok, kerékpárutak, közösségi parkok, játszóterek és szolgáltatások jönnek létre, amelyek már most a modern városi élet mintaterületévé teszik a környéket.

Ahhoz, hogy kialakuljon és működővé váljon a 21. század nagyvárosainak legprogresszívebb filozófiája – a 15 perces város koncepció -, megfelelő közlekedési adottságokra is szükség van. Az M3-as metró, több buszjárat, valamint a bicikliút-hálózat könnyen elérhetővé teszi a város más részeit és szolgáltatásait. Így a Marina sétány környéke nemcsak lakóhely, hanem valódi városi közeg, ahol megvalósulhat a munka, pihenés és kikapcsolódás egyensúlya.

Ebben a fejlődő környezetben épül a Metrodom Beat, a XIII. kerület egyik legújabb és leginnovatívabb lakóparkja. A Turóc utca 10. szám alatt, a környék egyik utolsó beépíthető telkén létrejövő fejlesztés a Marina sétánytól mindössze néhány perc sétára kínál prémium minőségű okosotthonokat a jövő városlakóinak.

A projekt 425 lakást foglal magába, exkluzív lobby terekkel és teljesen autómentes belső parkkal. A lakópark tervezésekor a fejlesztő arra is gondolt, hogy a nyüzsgő városi élet mellett „házon belül” megvalósuljon az összetartó közösség élménye is. A Metrodom Beat számos olyan, valamennyi lakó számára igénybe vehető szolgáltatást nyújt, amelyek kiemelik a projektet az újépítésű társasházak mezőnyéből: belső két szintes, úszómedencés wellness-részleg, fitneszterem, szauna, co-working iroda és közösségi nappali is helyet kapnak az épületekben.

A lakópark energiaigénye – és ennek megfelelően a rezsiköltsége – mindezek ellenére rendkívül alacsony. Az alkalmazott építészeti megoldásoknak, a korszerű fűtési-hűtési rendszernek, és persze a tetőkön elhelyezett napelemeknek köszönhetően a fejlesztés minimális energiaigénnyel működik majd. A mélygarázs valamennyi beállójához pedig saját mérőórával felszerelt elektromosautó-töltőállomás tartozik.

Mindez nemcsak a lakók mindennapi kényelmét, hanem a befektetés hosszú távú értékállóságát is növeli. A Metrodom Beat ráadásul a kormány által kijelölt rozsdaövezeti akcióterületen épül, ami lehetővé teszi lakásvásárlás esetén a vételár 5%-os áfa-tartalmának visszaigénylését* – ami akár több millió forintos megtakarítást is jelenthet.

Az első ütem kivitelezése 2027 őszére fejeződik be, a vételár teljesítésének ütemezése pedig, mint a beruházó valamennyi projektje esetében, 10-90 százalékos koncepcióval történik. Ez azt jelenti, hogy szerződéskötéskor csak a vételár 10 százalékát kell kifizetni, a fennmaradó 90 százalékot pedig a használatba vételi engedély megszerzését követően, a birtokbaadás előtt kell biztosítani.

A XIII. kerület átalakulása jól példázza, hogyan válhat egy egykori ipari városrész a 21. századi, fenntartható és élhető Budapest egyik magas státuszú lakóközösséget magához vonzó központjává.

*A rozsdaövezeti akcióterületen létesített lakóingatlanban kialakított lakások vásárlásához kapcsolódó adó-visszatérítési támogatásról szóló 444/2021. (VII. 23.) Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint az abban meghatározott igénylők számára.