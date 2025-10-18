Hamarosan tömegével jelenhetnek meg a használt elektromos autók a piacon

A magyarországi használtautó-piacon a 2026-2027-es időszakban, a flottaautók kifutásával, második hullámként jelenhet meg nagyobb tömegben a használt elektromos autók kínálata – erre számít az egyik legjelentősebb piaci szereplő, az országos kereskedelmi hálózattal rendelkező Das WeltAuto.

A cég az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében kifejti: az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül. A használtautó-piac stabilan növekszik, miközben új korszak kezdődik: az elektromos és kínai márkák megjelenése átrajzolja a jövő kínálatát – hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a Das WeltAuto értékesítési igazgatója.

A közleményben idézik a Datahouse statisztikáját, amely szerint a Tesla továbbra is a legjelentősebb elektromos márka a magyarországi használtautó-piacon, 2655 tranzakcióval és 0,38 százalékos részesedéssel. A kínai újhullámos márkák (MG, BYD, Omoda, DFSK, Jaecoo, Lynk & Co, Aiways, NIO stb.) összesen 1155 jármű eladásával még csak 0,17 százalékos szeletet fednek le a piacból, de megjelenésük már jól látható. A kínai márkák mezőnyét az MG közel 800 autóval vezeti, ugyanakkor a BYD gyorsan növeli ismertségét – teszik hozzá.

A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a teljes magyarországi használtautó-piac 2025 első kilenc hónapjában lendületben maradt: közel 700 ezer tulajdonosváltás történt január és szeptember között, 2,8 százalékkal haladva meg az előző év azonos időszakának adatát. Szeptemberben ismét 80 ezer fölé emelkedett a havi tulajdonosváltás.

A magyar használtautó-piacot változatlanul három márka – az Opel, a Volkswagen és a Suzuki – uralja. A piacszegmensre bontott szerkezet stabil: a kompakt (C-szegmens) és kisautó (B-szegmens) továbbra is a legnépszerűbb, eközben az SUV-láz a használt járművek esetében jóval visszafogottabb, mint az új autóknál. A tranzakciók közel ötöde (19,2 százalék) Budapesten zajlik, a főváros és agglomerációja az országos forgalom több mint harmadát (35,8 százalék) adja.

Tóth Péter közölte: a Das WeltAuto hálózatában azt tapasztalják, hogy az ellenőrzött előéletű autók gyorsabban találnak gazdára, még a bizonytalanabb piaci környezetben is. A vásárlók ma sokkal tudatosabbak: a bizalom és az átlátható szerviztörténet felértékelődött – mutatott rá.