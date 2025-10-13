Rászáll a NAV a veszteséges cégekre: nemrég egy virágbolt és egy villamossági üzlet került célkeresztbe

A bevétel eltitkolása és az ehhez kapcsolódó gyakorlatok nemcsak az állami költségvetést károsítja, hanem tisztességtelen versenyhelyzetet teremt a jogkövető vállalkozásokkal szemben is. A NAV ezért kiemelt figyelmet fordít az ilyen esetek feltárására – olvasható a hatóság honlapján.

A hivatal a vizsgálatok során széles körű adatvagyont használ, többek között számlaadatokat, gazdasági mutatókat, valamint más adózók összehasonlító adatait. Ha a bevallott adatok és a valós teljesítmény között ellentmondás mutatkozik, a revizorok becsléssel állapítják meg az adóalapot – ilyenkor az eltérések bizonyítása már az adózóra hárul.

Nemrég két cég – egy virágbolt üzemeltetője és egy villamossági termékeket forgalmazó kereskedő – került a NAV látóterébe.

Az ellenőrzés során bebizonyosodott, hogy a kimutatott veszteségük nem felelt meg a valóságnak, bevételeik egy részét eltitkolták. A revizorok már az eljárás kezdetén ideiglenes biztosítási intézkedést rendeltek el a költségvetési érdekek védelmében.

A titkolózás súlyos következményekkel járhat: ha bizonyítást nyer az eltitkolt bevétel, az adóhiány kétszeresének megfelelő, azaz 200 százalékos adóbírságot szab ki a NAV

– figyelmeztetnek.

A vizsgált ügyekben a vállalkozások végül elfogadták a feltárt tényeket, lemondtak a fellebbezés lehetőségéről, és összesen több mint 12 millió forintot fizettek be a költségvetésbe.