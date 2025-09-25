Másfél hónapra leáll az egyik legnagyobb hazai akkugyár

Október elejétől november közepéig leállítják a gyártást az SK On iváncsai gyárában – idézi a Telex a cég sajtóközleményét. A leállás idejére a cég dolgozóit nappali műszakba rakják át, és ők a termelés helyett képzéseken vesznek majd részt.

A cég tájékoztatása szerint a szokásosnál hosszabb leállás alatt lehetőségük lesz alaposan átnézni és leellenőrizni az iváncsai gyárat. Arról is írnak, hogy az elmúlt időszakban a korábban tervezettnél nagyobb mennyiségben gyártottak akkumulátorokat, így a másfél hónapos leállás alatt is el tudják látni az ügyfeleiket.

Kósa Péter, az SK On Hungary HR igazgatója szerint a karbantartás után a termelést fokozatosan újra fogják indítani. A magyar munkavállalók közül ebben az időszakban tájékoztatásuk szerint nem fognak senkit elbocsátani.

Az, hogy a korábban többségében váltott műszakokban dolgozó alkalmazottakat a következő másfél-két hónapra nappali műszakra rakják, azt jelenti, hogy

ők ebben az időben elesnek az éjszakai és hétvégi pótlékoktól, ami sokak megélhetésének fontos része volt.

A Telexnek nyilatkozó dolgozók szerint a leállás mögött valójában sokkal súlyosabb problémák állhatnak, mint ahogy a cég azt kommunikálja. Ők úgy tudják, hogy Trump EU-val szemben bevezetett vámjai miatt az SK az európai gyártás ideiglenes visszafogása mellett döntött, és az amerikai ügyfeleik igényeit inkább a világ más részein lévő gyáraikkal próbálják majd meg kielégíteni.

Az SK augusztus elején jelentette be, hogy gyakorlatilag leállítja az első komáromi gyárának termelését, és az ott dolgozókat a második komáromi gyárba, az úgynevezett SK BM-be helyezi át.