A kamarai általános alelnök cége szervezte a jubileumi ünneplést, közel 50 millió forintért

2025. 09. 24. 13:25
175 éve hozták létre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát – kétnapos soproni ünneplést rendeztek.

Augusztus végén kétnapos rendezvényen ünnepelte meg Sopronban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) fennállásának 175. évfordulóját. Az Úgytudjuk.hu annak járt utána, hogy mennyibe került a pazar gála és hogy melyik cégtől rendelte meg a kamara.

Végül közérdekű adatigényléssel azt sikerült megtudniuk, hogy:

  • összesen 52 millió 282 ezer 502 forintba került a kétnapos rendezvény,
  • a szervezéssel az X-Mediator Kft.-t bízták meg, és a cégnek 43 millió 633 ezer 900 forintot fizettek ki.

A cikkben kitérnek arra is, hogy a szervező cég Pintér-Péntek Imre tulajdonában áll. A cégtulajdonos a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, egyben az MKIK általános alelnöke is.

További részletek az ünneplésről itt.

Az MKIK elnökségében tavaly ősszel történt változás, Parragh László elnök helyére Nagy Elek, a BKIK addigi elnöke került, és akkor lett általános alelnök Pinté-Péntek Imre is.

