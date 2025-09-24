Tovább drágultak a használt autók, egyre több a kínálatban az elektromos

A használt autók piacán Magyarországon 2025 augusztusában a megjelent hirdetések 39,3 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,6 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 21,0 százaléka 5–10 millió forint közötti és 13,1 százaléka 10 millió forint fölötti értékű volt. 2024 augusztusához viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 2,8 százalékkal csökkent, míg a 2,5–5 millió forint közöttieké 0,6 százalékkal növekedett. Az előző év azonos időszakához képest az 5–10 millió forint közöttieké 1,8 százalékkal és a 10 millió forint feletti hirdetések aránya pedig 0,4 százalékkal emelkedett. Az összes hirdetést figyelembe véve idén augusztusban a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt.

Az adatok nemcsak az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, míg 40,8 százalékuk dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan még mindig kisebb, de növekvő: elektromos autóból 5,3%, hibridből pedig 3,9% szerepelt a kínálatban. A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 35,0 százalékkal nőtt a kínálatuk. A benzinmeghajtásúaké 2,3 százalékkal, a dízelmeghajtású autók száma 4,0 százalékkal, míg a hibridmeghajtású autók száma 1,7 százalékkal csökkent.

A dízelautók átlagosan több mint 40 százalékkal futottak többet, mint a benzinesek

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízeljárművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer – vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízelautókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.

A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen és a BMW állnak, a Ford pedig megelőzte az Opelt a harmadik helyért. Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 augusztusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Kiának (9,3 év), míg a legmagasabb a Opelnek (13,8 év) volt augusztusban. A 2024. augusztusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW esetén következett be, amelynek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.

Mekkora átlagos értékvesztéssel számolhatunk egy év alatt?

Az elemzésből az is kiderül, hogy évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok:

benzinesek 6,9%,

dízelek 7,9%,

elektromosok 8,0%,

hibridek 6,1%.

Minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon. A járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal olcsóbbak lehetnek.

A 10 legnépszerűbb modell kínálati átlagárát nézve a Suzuki Swift emelkedett a legnagyobb mértékben, 9,6 százalékkal, a Ford Mondeo ezzel ellentétben 10,7 százalékos csökkenést mutatott egy év alatt. Az életkort elemezve egyedül a Ford Mondeonál figyelhetünk meg stagnálást, míg a többi modell esetén mérséklődés következett be. A legnagyobb visszaesést a Kia Ceed produkálta, 12,9 százalékkal.

A közlemény szerint a Használtautó.hu és a KSH együttműködésében havonta megjelenő kiadvány célja, hogy új szintre emelje az átláthatóságot a magyar használtautó-piacon. A keresleti és kínálati adatok pontosabb megismerésével nemcsak a vásárlók és eladók, hanem a kereskedők és piaci elemzők is jobb döntéseket hozhatnak. A 2025. augusztusi adatok szerint az árak enyhén emelkednek, miközben az elektromos autók kínálata dinamikusan bővül és a hibrid járművek is tartják pozícióikat. A márkák és hajtásláncok közötti különbségek jól mutatják, hogy a hazai piac fokozatosan igazodik a nemzetközi technológiai és környezettudatos trendekhez.