Túlkozmetikázta az adó-visszatérítést a kamuszakértő

Bízd rám az szja-bevallásod!

– akár ez is lehetett volna annak a férfinek a mottója, aki nemcsak a saját, hanem több ismerőse személyijövedelemadó-bevallását is elkészítette. Csakhogy mindenkinél jogosulatlan kedvezményeket tüntetett fel, illetve valótlan tényeket, összegeket szerepeltetett, hogy csökkentse a tényleges adófizetési kötelezettségeket – olvasható a Nemzeti Adó-és Vámhivatal vasárnapi közleményében.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei revizorai a kiutalások felülvizsgálatakor figyeltek fel egy gyanúsan gyakran előforduló számlaszámra, amelyre több, egymástól független személy is kérte az általuk visszaigényelt összegek átutalását.

A vizsgálat feltárta, hogy a számlaszám egy adószámos magánszemélyhez tartozik, aki az szja-bevallásában a kontrolladatokhoz képest jóval alacsonyabb jövedelmet vallott be. Emellett a személyes célú gépjárműhasználata költségeit is vállalkozói kiadásként számolta el, tovább minimalizálva adókötelezettségeit.

Ráadásul a férfi nem állt meg a saját bevallásánál:

további nyolc személy számára is ő készítette el, szintén valótlan tartalommal. Olyan adókedvezményeket érvényesített nevükben – például családi, első házas vagy személyi kedvezményt –, melyekre az érintettek nem voltak jogosultak.

A vizsgálat hatására a magánszemélyek önellenőrzést kértek, és összesen mintegy hárommillió forint közterhet fizettek meg.

Az ügyben még zajlik a vizsgálat.

A NAV közleménye szerint nem érdemes az automatizált bevallási rendszerek „átverésében” bízni, mivel a nyilatkozatok tartalmát ellenőrző algoritmusok mindig összevetik a NAV különböző digitális platformjainak információit. Az ellentmondások így napvilágra kerülnek – az adóelkerülés jogkövetkezményei pedig nem maradnak el. Súlyos adóügyi szabálysértés esetén ugyanis 200 százalékos adóbírsággal számolhatnak az adózók – olvasható a közleményben.