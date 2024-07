Bajban a Magyarországon is akkugyárat működtető dél-koreai SK On

Válságos állapotba került az SK On, az akkumulátorgyártás egyik jelentős dél-koreai vállalata – állapította meg önmagáról a cég a Financial Times összefoglalója szerint, amit a TotalCar vett észre. Az SK On a világ negyedik legnagyobb vállalata ezen a piacon, a kínai CATL és BYD, illetve a szintén dél-koreai LG Energy Soution után.

A cikk szerint a vállalat tíz negyedévben jelentett veszteséget azóta, hogy 2021-ben leválasztották anyacégéről. A nettó adósság ebben az időszakban 2,9 ezer milliárd dél-koreai vonról (2,1 milliárd dollár) 15,6 ezer milliárd dél-koreai vonra nőtt.

A cég vezérigazgatója Lee Seok-hee számos költségcsökkentő lépést jelentett be, valamint a munkamódszerek átalakítását, miután úgy látják, hogy „vészhelyzeti menedzsmentre” kell átállítaniuk a vállalatvezetését. „A hátunkat a falnak kell támasztanunk” – írta Lee az alkalmazottaknak küldött levelében. Emellett úgy látja, hogy szorosan össze kell kapaszkodniuk, hogy túléljék a válságos helyzetet.

Ennél komolyabb, radikálisabb lépéseket vizsgálnak a dél-koreai SK Groupnál a gond megoldására. A Financial Times az ügyhöz közel álló forrásokra hivatkozva azt írja, az egyik lehetőség, hogy összevonják az SK On tulajdonosát, az SK Innovationt és az SK E&S-t. Az utóbbi a cégcsoport igen nyereséges energetikai vállalkozása, amely folyékony gáz előállítására szakosodott. A lehetőséget igazgatósági szinten tekintik át még júliusban.

A magyarországi SK On Hungary Kft. növelte a forgalmát és a nyereségét is 2023-ban. Árbevételét az egy évvel korábbihoz képest 395 milliárd forintra, közel 16 százalékkal növelte, és több mint megduplázva a profitot 13 milliárd forint adózott eredményt ért el. Négyszeresére, 450 milliárd forintra növelte a bevételét egy év alatt az ugyancsak a koreai SK On csoportba tartozó és szintén Komáromban megtelepedett SK Battery Manufacturing Kft. Üzemi szinten már nyereségesek voltak már 2023-ban, de a pénzügyi ráfordítások (lízing és hitelkamatok) mínuszba fordították az eredményt, ezért 5,8 milliárd forint veszteséget mutattak ki.