Tovább drágulhat a csoki

A világ legnagyobb kakaóbab-termelőjének szabályozó testülete 1,3 millió tonnáról 1,2 millió tonnára csökkentette az októbertől márciusig tartó fő termelési szezon exportszerződéseinek mennyiségét. Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács (CCC) a Reutersnek azt mondta, a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt döntött így.

A júliustól augusztusig tartó időszakban az aszály és a betegség akadályozta a termény fejlődését. Ez kritikus periódus a következő kakaótermés méretének meghatározásában. A Reutersnek több a becslésben részt vevő szakértő is megerősítette, hogy az előrejelzéseknél rosszabb terméseredmény várható, ugyanis a kakaóültetvényeken magas virág- és fiatal terméshalandóságot tapasztalnak, ami tovább lökheti a kakaó- és csokoládétermékek árát.

A kakaó és a csokoládé már régóta dráguló termékcsoportnak számít: Magyarországon az utóbbi négy és fél évben duplázódott az árszint. A júliusi magyar inflációs adatok szerint a csokoládé és kakaó termékek éves szinten 20,4 százalékkal lettek drágábbak.

(via Portfolio)