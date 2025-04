„A felére verhetik le az ingatlanok értékét a Balatonnál és a főváros környékén”, éles kritikát kapott Navracsicsék tervezete

Megjelent a kormány honlapján a Helyi önazonosság védelméről szóló törvény tervezete. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban kidolgozott beadvány alapján a jövőben a közösség (önkormányzat) határozhatja meg, hogy egy településre kik költözhetnek be, kik vehetnek ingatlant, milyen feltételekkel. A tervezet szerint gyakorlatilag mindenki „betelepülő”, aki más településre akar költözni, ingatlant szerezne vagy lakcímet létesítene. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter szerint van pár száz olyan önkormányzat, amelyek számára a növekedés veszélyt jelent, példaként említve a budapesti agglomerációt, a Balaton vagy a Velencei-tó környékét. A kormány célja, hogy olyan eszközt adjon az önkormányzatok kezébe, amellyel meg lehet akadályozni a kifejezetten befektetési célú felvásárlásokat.

Faragó Ferenc „Vakmajom” című Facebook-oldalán a következőképp kritizálta a tervezetet:

„A budapesti agglomerációban, a Balatonon, vagy a nyugati határszélen van ingatlanod, ahova sokan költöztek az elmúlt évtizedekben és csökkenő országos lakosságszám mellett is nő a népesség, tehát prosperitás van? Szeretnéd, hogy az ezeken a helyeken lévő, akár 100 milliós ingatlanod értékét szétverjék és zuhanjon 30-50%-ot, és tízmilliókat bukjál el azonnal? Igen?

Akkor téged is érint az a törvénytervezet, amely “településvédelem” címszó alatt totálisan jogtipró módon – mindenféle európai joggal szembe menve – lehetővé teszi, hogy az ilyen növekvő lakosságszámú településeken az önkormányzat megtilthassa a tulajdonszerzést, a beköltözést, még a lakcímbejelentést is (!!), szóval azt is, hogy a meglévő ingatlanodat szabadon eladhassad bárkinek, de még azt is, hogy kiadhassad. Vissza a kommunizmusba. Tehát totálisan szétverhetik vele a meglévő ingatlanok értékét.„

A szakember felteszi a kérdést: „Mennyit ér ott egy ingatlan, ahol nem lehet szabadon adni-venni? Tán a felét annak, mintha szabadon lehetne adni-venni. Maximum.

És már a tiltás lehetősége is beveri ezen településeken az ingatlanok értékét, hiszen elriasztja vevőket: ki akar ott venni bármit, ahol azután majd megtilthatják az eladhatóságot?

Tán a piaci ár felén, abba bele van árazva a kockázat, és az, hogy majd egyszer újra lesz jogállam, és eltörlik ezt az EU-ban teljesen példátlan jogtiprást. Ha volna Magyarországon jogállam, az Alkotmánybíróság csírájában megsemmisítené az egészet. Igazi kommunista tempó„ – méltatlankodik.

Faragó Ferenc szerint a tulajdonjog, és a szabad költözés jogának teljes korlátozása ez a tervezet. „Ahol ilyen eszközökhöz nyúl az önkormányzat, ott a lakosoknak azonnal el kell zavarniuk a vezetőket, mert semmit nem fog érni az ingatlanuk. De ez is kevés. Mert még egyszer: már a korlátozások bevezetésének lehetősége is leértékelő tényező, mindegy is, milyen a helyi szabályozói szándék. Igazából rég azokat kellett volna elzavarni, akik a jogállam maradékát is így felszámolják, és ilyen becstelen “törvényeket” fabrikálnak, már a tulajdonjogra fenik a baltát.

És akkor a jogtiprás egy példával, Tallinnban, Mallorcán, Bécsben, A Kanári-Szigeteken, akárhol az EU-ban EU-polgárként szabadon vehetek ingatlant, de az agglomerációs/balatonparti Mucsaröcsögén nem, mert megtiltják? Te mehetsz a családoddal Amszterdamba, Berlinbe vagy Bécsbe élni, vagy a spanyol tengerparta egy kis faluba, de egy holland-német-osztrák nyugdíjas házaspár nem költözhet ide? Mi ez, kilépés az EU-ból? Ne is próbálkozz ilyennel, mert aztán egy életre beleragadsz és 50% veszteséggel tudod eladni valami ködös elővételi jog alapján egy haver mucsaröcsögei “őslakosnak” – akinek van esze, inkább elad mindent, mielőtt a szabályozás életbelép„ – írta bejegyzésében.