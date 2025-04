Sóskúti akkufeldolgozó: az utolsó engedélyt is megszerezte a beruházó

A szlovén Andrada a hulladékgazdálkodási engedély után a NAV-tól megkapta a fémkereskedelmi engedélyt is, ezzel kipipálták az utolsó feltételt is, amit a kormányhivatal a sóskúti akkufeldolgozó elindításához szabott – írja a hvg.hu.

Kérdés, hogy mi lesz ezután, hiszen a sóskútiak pontosan attól tartanak, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási engedélyét lobogtatva az Andrada megkezdi az akkufeldolgozást annak ellenére, hogy az önkormányzat továbbra is mindent megtesz ez ellen. Így a januári határozatot azonnal megtámadták a bíróságon, ennek azonban önmagában még nincs halasztó hatálya. Ahhoz sem járultak hozzá, hogy az üzemnél felbővítsék a gázhálózati kapacitást, illetve arra is hivatkoznak, hogy az Andrada ingatlana egy kereskedelmi, szolgáltató övezetben fekszik, ahol ilyen hulladékkezelési tevékenység nem végezhető.

A hvg.hu-nak Mészáros József polgármester korábban már azt elképesztőnek nevezte, hogy őket megkerülve a kormányhivatal megadta a hulladékgazdálkodási engedélyt a cégnek. A település vezetője szerint a NAV munkatársai múlt héten ellenőrizték az Andrada telephelyét a fémkereskedelmi engedély iránti eljárásban, több sóskúti képviselő erről értesülve a helyszínre is ment. „Sajnos, nem vehettek részt a vizsgálatban, utána a parkolóban annyit mondtak az adóhatósági szakemberek, hogy ők a jogszabályokat követik, azt nem vizsgálhatják, hogy a lakosság mit szeretne. Felháborító, hogy a képviselőink az Andradának az ellenőrzésen résztvevő ügyvezetőjével is megpróbáltak kommunikálni, de annyit üzent ki nekik, hogy nem ér rá” – mondta Mészáros. Hozzátette, az önkormányzat és a Sóskúti Civil Kör Egyesület is megpróbált ügyfélként bekapcsolódni az eljárásba, de ezt elutasították.

Már a második tervezett magyarországi helyszínen ütközik kemény ellenállásba a szlovén hátterű Andrada Group Kft. akkufeldolgozójának létesítése. Mint ismert, 2023-ban Alsózsolcán próbálkoztak, de a tiltakozások miatt elálltak az ottani gyárépítéstől, és 2024-re már Sóskútot szemelték ki a célra. A helyiek és a környékbeli településeken lakók hamar tiltakoztak, ám úgy tűnt, hiába, mert a kormány már döntött. Sőt, kiemelt beruházássá nyilvánították a projektet. A helyiek tavaly februárban népszavazást is követeltek, hivatkozva Orbán Viktor ígéretére. Idén márciusra azonban a tiltakozások ellenére megkapta a gyár az engedélyt, az önkormányzat pedig jelezte, perelnek. Nemrég megint tüntettek a helyiek és környékbeliek, fáklyás felbonuláson, javasolva többek között, hogy vigyék Felcsútra az akkufeldolgozót.