Minden faluba ATM-et, miután bezártak jó pár falusi postát?

A legkisebb faluba is ATM telepítését ígérte az a kormány, amely a vidék egykori bankját átjátszotta saját milliárdosa (Mészáros Lőrinc) kezébe, a postahivatalokat pedig tömegével záratta be – emlékeztet rá az Azénpénzem.hu.

Kitértek arra is, hogy a kormány fennen hirdetett, a „lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférése érdekében” hozott, illetve hozandó intézkedései mellett is zavartalanul folynak a bankok saját szolgáltatásaikat szűkítő, korlátozó intézkedései. És részletesen leírták azt is, hogy feltőkésítés után hogyan, milyen lépésekben számolták fel a falusi hitelintézeti hálózatot (a takarékszövetkezeteket). A portál szerint nyilván azt gondolják, hogy a vidékiek mindezt elfelejtik.

Úgy vélik, ha a kormány valóban a vidékiek ellátásáért aggódna, akkor a minden faluba ATM-et program helyett értelmesebbet is léphetnének. Eleve nem kellett volna tömegesen bezárni a kis postahivatalokat, mert ezek nemcsak a bankjegykiadót, hanem a pénzügyi szolgáltatások helyi elérését is biztosíthatták volna – tették hozzá.

Utaltak arra is, hogy az MNB-szabályozás nyomán jelentősen megnőtt az ATM-ek száma. További részletekért kattintson.