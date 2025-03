Ha fizikai dolgozókról van szó a munkaerő-kölcsönzésben, az első hat hónapban akár 35 százalékos is lehet a kilépők aránya. A legnagyobb fluktuáció a betanított munkakörökben volt tapasztalható, ahol a munkavállalók akár néhány hét után is továbbállnak – derült ki a WHC Csoport 2024-es régiós adataiból.

A nagyobb régiók, köztük Debrecen, Győr, Pécs és Szeged környékét a fizikai munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés szempontjából. Saját adataik alapján a legkeresettebb szakmák között Debrecenben a villanyszerelő, gyártásközi technikus, épületgépész és tapasztalt gépkezelő szerepelt, míg Győrben nagy kereslet mutatkozott a gépkezelők, karbantartók és raktárosok iránt. Eközben Pécsen és Szegeden elsősorban betanított fizikai munkatársakat, gépmestereket és anyagmozgatókat kerestek 2024-ben.

Az állások feltöltésének ideje munkakörönként változó: betanított munkáknál Debrecenben és Szegeden egy héten belül találni munkavállalót, míg Pécsen 1–2 hét alatt sikerült felölteni a szabad pozíciót. Győrben az olyan szakemberek esetében, mint a gépkezelő, gépbeállító vagy karbantartó, a toborzási idő akár 1–4 hónap is lehetett, a mérnöki és vezetői pozícióknál pedig ez az idő 3–6 hónapra is kitolódhatott. E téren a létesítmény-gazdálkodási menedzsereknél mutatkozott a legnagyobb szórás: bizonyos esetekben azonnal sikerült megtalálni a megfelelő jelöltet, de a folyamat akár fél évig is elhúzódhatott.

A jelöltek felkutatását az is nehezítette, hogy régiónként eltérő, de mindenképpen magas fluktuáció volt jellemző 2024-ben. Debrecenben az éves fluktuáció 30 százalék körül mozgott, míg Szegeden éves szintén a fizikai munkakörökben dolgozók 17 százaléka váltott munkát, ami negyedéves bontásban elérhette a 22 százalékot is. Győrben különösen a betanított munkakörökben volt megfigyelhető nagy mozgás, ahol a munkavállalók akár néhány hét után is továbbállhattak. Pécsett a munkavállalók átlagosan 7,4 hónapot töltöttek egy pozícióban, amely adatot a toborzást követően állományba vett munkavállalók aránya is jelentősen befolyásolt.

„Az adatok alapján elmondható, hogy a műszaki és mérnöki szakmáknál a munkaerőhiány továbbra is kihívást jelent partnereink számára. Az EHS (munkavédelmi), villamosmérnöki és karbantartási szakmákban növekedtek leginkább a bérek, mivel ezen pozíciók újra betöltése ütközik a legjelentősebb nehézségekbe. Az autóipar és az elektronikai szektor új beruházásai révén szintén jelentős fluktuáció tapasztalható, amelyek előrejelzéseink szerint nagyban befolyásolják a régiók munkaerőpiac alakulását a következő években” – kommentált a cég ügyvezetője, Göltl Viktor.