Publicus: az anyák szja-mentessége jó, a gazdagok támogatása nem

Orbán Viktor idei évértékelőjén jelentette be az anyák szja-mentességét. A Publicus Intézet Népszavának készített kutatása szerint a megkérdezettek 56 százaléka válaszolt „igennel” vagy „inkább igennel” a kérdésre, egyetért-e az intézkedéssel, 40 százalék pedig nemmel. (A felmérés óta derült ki, hogy a kedvezményt a 30 év alatti, egy gyereket nevelő anyákra is kiterjesztik.) Ezzel a családtámogatási intézkedéssel a Fidesz-szavazók 95, az ellenzékiek 31 (ezen belül a Tisza-támogatók 27), a bizonytalanok 56 százaléka ért egyet.

Azt a magyarok 71 százaléka helyteleníti, hogy az Orbán-kormány – a korábbi adókedvezményekhez hasonlóan – most is a tehetősebb családokat segíti inkább. E kérdésben még a fideszesek többsége is kritikus: csak 42 százalék támogatja, 46 százalék nem. Ezt az ellenzékiek 86 százaléka (a Tisza-szavazók 90, a DK-sok 91, a Mi Hazánk híveinek 49 százaléka) elutasítja. (Korábban kiszámoltik, a képviselőknek akár havi 750 ezer forint pluszt is jelenthet az adómentesség, Novák Katalin volt államfő még nagyobbat nyerhet.)

A megkérdezettek 59 százaléka szerint „nem”, 7 százaléka szerint „inkább nem” alkalmasak az adókevezmények arra, hogy a fiatalokat gyerekvállalásra ösztönözzék. Ebben csak a Fidesz és a Mi Hazánk szavazóinak többsége hisz. Azt, hogy 2008 óta nem emeltek a családi pótlék összegén az ellenzékiek 90, a bizonytalanok 83, a kormánypártiak 58 százaléka helyteleníti.