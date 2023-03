Ezt a telet megúsztuk, de lesz-e elég földgázunk a jövő télen?

Lassan vége a télnek, ennek apropóján a G7 összegzést készített, hogyan alakult Európában az idei földgázfelhasználás, illetve mi várható a következő télen.

A gazdasági portál felidézi: a tavaly nyár végi pánik után legkésőbb tél elejére elég egyértelművé vált, hogy ebben a fűtési szezonban nem kell gázhiánytól tartani Európában. Tavaly nyáron szinte eszeveszetten gyűjtötték a gázt az európai országokban, az uniós tárolók töltöttsége rendkívül alacsony szintről nőtt őszre történelmi csúcs közelébe. Április és november között a fokozatosan apadó import ellenére közel 74 milliárd köbméter földgáz került a tárolókba, amire korábban soha nem volt példa. Az előző évek átlaga ennél jellemzően 15–20 milliárd köbméterrel volt kevesebb. November közepére így 100 milliárd köbméter feletti gázkészletet halmoztak fel az európai kereskedők. Mivel a tartalékok égetése is közel egy hónappal később kezdődött a szokottnál, így ekkorra elég egyértelművé vált, hogy ezen a télen nem lesz gond az ellátással – írja a G7.

Ehhez képest ősszel – főleg az orosz szállítások elapadása miatt – már sokkal kevesebb gáz jött Európába, mint a korábbi években. Emiatt egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a felhalmozott tartalékból mennyi marad meg tavaszra, és hogy erre alapozva hogyan tud majd felkészülni Európa a következő fűtési szezonra. Ezért vélekedett a szakértők többség ősszel úgy, hogy ha ezen a télen nem is, a következőn lehetnek ellátási gondok a kontinensen. Mostanra elég sok minden letisztult, így ha sok feltételezéssel is, de valamilyen óvatos becslést lehet adni arra, hogy mire számíthatunk az év végén. A kiindulási pozíciónk mindenesetre sokkal kedvezőbb, mint amire bárki számított. A viszonylag enyhe időjárásnak, és a fogyasztás talán vártnál is nagyobb csökkenésének eredményeként kifejezetten sok gáz maradt az uniós tárolókban. Olyannyira, hogy az évnek ebben szakaszában soha nem volt még ilyen magas a töltöttség. Jelenleg durván 65 milliárd köbméternyi gáztartalék van Európában, ami 25 milliárddal több az elmúlt tíz év átlagánál, a tavalyinak pedig jóval több, mint a duplája.

Arra számíthatunk, hogy 50-55 milliárd köbméter gáztartalékkal vághatunk neki a betárolási időszaknak, amely során innen kellene 100 milliárd köbméter környékére növelni a tárolókban lévő gáz mennyiségét. Ez azért radikálisan kedvezőbb helyzet, mint amivel tavaly, közvetlenül a háború kitörését követően szembesült az EU. Akkor durván 30 milliárd köbméter gáz volt a tárolókban, és ez a mennyiség április elejére 27 milliárd alá csökkent – emlékeztet a portál.

Ami az esélyeket illeti, a G7 szerint arra lehet számítani, hogy az uniós országoknak sikerül annyira feltöltenie a tárolókat, hogy ne legyen gond az ellátással a következő télen sem. Ronthatja az európai kilátásokat például,

ha az oroszok lenullázzák a gázszállításokat,

ha a távol-keleti piacok elszívják a (cseppfolyósított) földgázszállítmányokat Európától,

ha a vezetékkarbantartások miatt tartósan csökkennek a szállítások egy útvonalon,

ha nem fenntartható a mostani fogyasztáscsökkenés,

ha a norvég vagy észak-afrikai szállítások mennyisége csökken, ami az elmúlt hetekben már látható trend.

Ugyanakkor javíthatja a kilátásokat,