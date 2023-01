A Holmibolt webáruházra még mindig panaszkodnak a vevők

Két évvel ezelőtt írtunk először a Holmibolt webáruházról, amely igen kedvező áron kínál termékeket, a szolgáltatás minőségével azonban akadnak gondok. A károsultak már akkor megszervezték magukat, Facebook-csoportjukhoz mára 3 ezren csatlakoztak.

A friss bejegyzések alapján továbbra is visszatérő probléma, hogy az online shop vásárlói nem mindig azt kapják, és nem olyan minőségben, amit megrendeltek (illetve előfordul, hogy meg sem kapják az árut). Panaszolják azt is, hogy a 14 napos elállással járó pénzvisszafizetési kötelezettségének sem mindig tesz eleget a webáruházat működtető Mao Direkt Kft., illetve csak hosszas levelezés után fizetik vissza a pénzt. Vannak, akik azt nehezményezték, hogy nem válaszol a cég ügyfélszolgálata a reklamációjukra, mások a magyar nyelvű termékleírást hiányolták. A bejegyzések között ugyanakkor olyanok is találhatók, amelyek elégedett vevőktől származnak, illetve amelyek szerint az elállás után határidőn belül visszautalták a vevő pénzét.

A Holmibolt szerint kevés a panasz

A Holmibolt szerint vevőik kis százaléka jelez csak panaszt. Hogy ez pontosan milyen arányt jelent, azt kérdésünkre nem közölték. Azt írták viszont, hogy amennyiben például csomagoló kollégáik rossz terméket küldenek, úgy azt díjmentesen, futár révén cserélik is. Ez szintén ritkán fordul elő – írták megkeresésünkre. Hangsúlyozták, hogy minden vásárlói elállást a törvény szerint kezelnek, és határidőn belül visszautalják az összeget. Az elállást akkor utasítják el, ha a vevő kifutott a rendelkezésre álló 14 napos határidőből, vagy egyéb okból nem jogosult elállásra – szögezték le. A Holmibolt szerint vevőik a károsultak csoportjában rossz tanácsokat adnak egymásnak, nem működnek együtt ügyfélszolgálatukkal, és ezért tudják nehezen megoldani problémáikat. – Minden megkeresést megválaszolunk és vevőinket ellátjuk instrukciókkal a probléma megoldása érdekében – jelentették ki.

2 milliárdos árbevételt ért el a Holmibolt üzemeltetője A Holmiboltot üzemeltető Mao Direkt Import Kft.-t 2017-ben alapították, fő tevékenysége a céges iratok alapján nagykereskedelem. Alkalmazotti létszámuk az Opten szerint aktuálisan 24 fő. A 2021-es mérlegükben azt írták, abban az évben csak részmunkaidős dolgozóik voltak, átlagban 19 fő. Árbevételük 2019-ben meghaladta az egymilliárd forintot (1,24 milliárd forint lett), 2020-ban és 2021-ben pedig már 2 milliárd forint felett volt (2,09, illetve 2,07 milliárd forint). Adózott eredményük az utóbbi két évben 51,7, illetve 37,8 millió forint volt. Kérdeztük a cégtől, hány lakossági vásárlójuk volt 2022-ben és 2021-ben, de erre nem érkezett válasz tőlük.

Mivel a webáruház azt írta, vevőik kis százaléka fogalmaz csak meg kifogást szolgáltatásaikkal kapcsolatban, kíváncsiak voltunk arra, hogy a különböző fogyasztóvédelmi szerveknek, illetve a békéltetőknek milyen benyomásaik vannak a Holmiboltról.

A Budapesti Békéltető Testület (BBT) elnöke, Inzelt Éva szerint jelentős számú panasz érkezett a Holmibolt ellen. 2021. január 1. és 2022. december 31. között összesen 62 ügy indult a webáruházat üzemeltető Mao Direkt Import Kft.-vel szemben a Budapesti Békéltető Testület előtt. Ezek közül 59-et zártak le, 3 ügy még folyamatban volt.

Az 59 lezárt ügyben 20 ajánlás született, melyből összesen hármat teljesített biztosan a vállalkozás. A többi esetben a BBT-nek nincs információja a teljesítésről, mert a fogyasztók nem jeleztek vissza feléjük.

12 visszavonás miatti megszüntetés volt, mert a fogyasztó az eljárás megindulása után megállapodott a vállalkozással, vagyis a testület ráhatására a vállalkozás teljesítette a fogyasztó kérését.

25 esetben a fogyasztó nem csatolta az eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat, így a kérelem megvizsgálása érdemben el sem tudott indulni.

Ezen kívül egy egyezség született, amelyet teljesített is a vállalkozás, továbbá

egy elutasítás.

Az 59 ügyből 15-ben nem volt együttműködő a vállalkozás, ezeket az ügyeket a békéltető testület megküldte a fogyasztóvédelmi hatóságnak, amely bírságot szabhat ki. A nem együttműködő vállalkozások listája honlapjukon is megtalálható.

Akikre még sok panasz volt a Budapesti Békéltető Testületnél A BBT-től megkérdeztük azt is, melyik vállalkozásokra érkezett még sok panasz az elmúlt évben. Kiemelték a Hellomelo.hu-t, melyet a jelenleg kényszertörlés alá került Safe Work Solutions Kft. üzemeltet, róluk itt lehet olvasni.

Megemlítették még a Get Closer Concerts Kft.-t – a cégre számos panasz érkezett koncertjegyek értékesítésével kapcsolatban, pontosabban arra, hogy az elmaradt koncertek vételárát nem térítették vissza a vevőknek. A lefolytatott békéltetési eljárások alapján a testület több ajánlást hozott, utasítva a céget, hogy fizessék vissza az elmaradt koncertek díját. Hogy az ajánlások teljesítésében nemigen jeleskedtek, azt jól jelzi, hogy jó párszor szerepel a nevük a BBT oldalán, a nem teljesítő vállalkozások feketelistáján.

Szintén sok panasz érkezett a legók értékesítésével foglalkozó Kockaváros.hu-ra, melyet a Kanaha Kft. üzemeltet,

valamint a bútorban utazó Revotica.hu-ra (Revopendulum Kft.),

továbbá az ablak, ajtó és redőny gyártásával, szerelésével is foglalkozó KTGY-Univerzum Kft.-re, nemteljesítési ügyükről itt olvashat.

32 határozat, majdnem 5 millió forint büntetés a fővárosban

A fogyasztóvédelem jelenleg az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozik, a tárcához küldött levelünkre Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) válaszolt. Mint kiderült, a 24.hu korábbi megkeresése (2021. áprilisa) óta a kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz több bejelentés is érkezett a Holmibolt.hu webáruházat üzemeltető Mao Direkt Kft.-vel szemben. A bejelentések többsége – a korábbiakhoz hasonlóan – arra irányult, hogy a webáruház nem foglalkozott érdemben a panaszokkal, ami miatt a vásárlók nem kaptak választ a megrendelt termékek megérkezésével és az elállási jog érvényesítésével kapcsolatos reklamációikra.

A kormányhivatal a korábbi tapasztalatok alapján az éves témavizsgálatába is bevonta a szóban forgó webáruházat, így több próbavásárlásra is sor került. A fenti időszakban lefolytatott eljárások eredményeképpen a kormányhivatal 32 határozatban összesen 4,95 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az üzemeltetővel szemben. Ezekben a határozatokban a kormányhivatal kötelezte az üzemeltetőt, hogy mindenkor a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően járjon el. Tegyen eleget például a békéltető testületi eljárásokban fennálló együttműködési kötelezettségének, érdemben és határidőben válaszolja meg a fogyasztói panaszokat (különös tekintettel az elállással kapcsolatos kérdésekre), nyújtson megfelelő tájékoztatást a szavatossági és jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban, továbbá az általa forgalmazott termékekhez biztosítsa a termékek piacfelügyeletéről szóló törvényben előírt használati és kezelési útmutatót.

A kormányhivatal hozzátette, továbbra is kiemelten vizsgálja – fővárosi illetékességi területén – az online kereskedelmi térben a fogyasztókat érintő szabályok betartását: a panaszkezelés, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalma, vagy a szavatossági, jótállási igények intézése terén is. Biztosítottak továbbá arról is, hogy minden olyan esetben, amikor hiányosságot, illetve szabályszegést tárnak fel, intézkednek a szükséges jogkövetkezmények alkalmazásáról a jövőbeni jogsértések elkerülése érdekében.

Elállás Az online kereskedelemre vonatkozó kormányrendelet alapján a fogyasztó két módon élhet a 14 napos elállás jogával. Egyrészt a rendelet mellékletében található minta felhasználásával, másrészt az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jogszabály előírásainak megfelelően gyakorolta. Elállás esetén a kiszállítás díja visszajár a fogyasztónak, ebben az esetben kizárólag a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket kell viselnie, kivéve, ha a vállalkozás átvállalta tőle ezt a költséget – foglalta össze a BFKH a lényeget.

Az Igazságügyi Minisztérium weboldalán is részletesen foglalkoznak többek között azzal, hova fordulhat, mit tehet a fogyasztó, ha panasza van.

A GVH-hoz két panasz érkezett

A Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) eddig összesen 2 panaszostól érkezett jelzés a Holmibolt webáruház gyakorlatáról. Az egyiknél nem álltak fenn a versenyfelügyeleti eljárás megindításának törvényi feltételei, egy panasz vizsgálata pedig jelenleg még folyamatban van. Korábbi (2021 áprilisi) válaszukban is kiemelték, hogy ennek keretében egyelőre annak vizsgálatáról van szó, hogy a jelzés alapján a versenyfelügyeleti eljárás megindításának törvényi feltételei fennállnak-e.

Hangsúlyozták, a Gazdasági Versenyhivatal nem kezeli a fogyasztók és a vállalkozások között fennálló jogvitákat, fogyasztóvédelmi problémákat (például a termék minőségével kapcsolatos kifogások és egyéb hasonló kötelmi jogi, illetve a fogyasztói jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdések), mert erre nem rendelkezik törvényi hatáskörrel. Ezen jogvitákkal kapcsolatban a fogyasztó a békéltető testületek, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság segítségét lehet kérni, valamint közvetlen bírósági utat vehet igénybe a panaszos. A GVH fogyasztóvédelmi típusú eljárásainak célja a tisztességes piaci verseny biztosítása azokban az esetekben, amikor egy valószínűsíthetően jogsértő kereskedelmi gyakorlat érdemben érintheti a versenyt (pl. kiterjedt, széles körben folytatott reklámgyakorlatok), így torzulhatnak az adott piacon a versenyfolyamatok.

Viszont a GVH is törekszik a fogyasztók legszélesebb körű tájékoztatására, megfontolandó tanácsokat adva a webáruházi vásárlásokhoz tartozó kérdésekben is. A versenyhatóság emellett közérthető információkkal segíti a fogyasztókat annak eldöntésében, milyen jelzésekkel érdemes a GVH-hoz fordulni, és mikor tud számukra más hatóság vagy szervezet segítséget nyújtani.