Ukrán hírszerzés: Moszkva provokációra készül

Darya Nazarova / AFP
24.hu
2026. 01. 02. 14:05
Darya Nazarova / AFP
Kommunikációban is zajlik a háború.

A Kreml a január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású, emberéleteket követelő provokációt készít elő.

Ezzel az információval az ukrán külföldi hírszerző szolgálat állt elő.

A Facebookon nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Kreml célja az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások meghiúsítása.

A szöveg egyebek mellett azt állítja, hogy:

  • „a Putyin rezidenciája elleni állítólagos támadás után azt észleljük, hogy a Kreml új, hamis információkat terjeszt annak érdekében, hogy felkészítse az orosz és a külföldi közvéleményt a helyzet további súlyosbodására”,
  • valószínű, hogy „a manipulatív befolyásolásról áttérnek az orosz titkosszolgálatok általi fegyveres provokációra, amely jelentős emberi áldozatokat követel majd”,
  • „a várható időpont a Julián-naptár szerinti karácsony előestéje vagy az ünneplés időszaka; a provokáció helyszínéül vallási intézményt vagy más, komoly szimbolikus jelentőséggel bíró létesítményt választhatnak Oroszországban, illetve Ukrajna ideiglenesen megszállt területein”,
  • „az Ukrajna érintettségét bizonyító hamis bizonyítékok előállításához az oroszok nyugati gyártmányú csapásmérő drónok roncsait tervezik felhasználni, amelyeket a frontvonalról szállítanak a provokáció helyszínére”,
  • „a félelem kihasználása és az emberéleteket követelő, más ország által végrehajtott terrorcselekmények teljes mértékben megfelelnek az orosz titkosszolgálatok munkastílusának; a Putyin-rezsim ezt a taktikát Oroszországon belül már többször alkalmazta, most pedig ugyanezt a modellt kifelé exportálják, amit közvetve az Oroszországi Föderáció legmagasabb rangú tisztségviselőinek nyilvános nyilatkozatai is megerősítenek”.

Mindeközben folyamatosan zajlanak a mindkét oldalon súlyos veszteségeket okozó harci cselekmények.

Az ukrán oldalon:

  • az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 116 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 86-ot semmisített meg, azonban 27 csapásmérő drón találatát rögzítették 23 helyszínen,
  • Zaporizzsja városban és peremvidékén kigyulladt egy bevásárlóközpont, és több tucat lakóház megrongálódott,
  • az orosz erők az ukrán energetikai infrastruktúrát is támadták, ennek következtében négy megyében voltak áramkimaradások,
  • Odessza megyében a korábbi támadások következtében továbbra is több mint 11 ezer fogyasztó van áram nélkül.

Az orosz oldal pedig arról számolt be, hogy:

  • huszonhétre nőtt azon ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma, mely szilveszter éjfélkor érte a Herszon megyei Horli fekete-tengeri üdülőfalu egyik szállodáját és éttermét, a halottak közül kettő kiskorú; a csapás 31 sebesültjét, köztük öt gyereket kórházban ápolnak.
  • Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került herszoni régió kormányzója hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg szándékosan égette el az embereket, a támadáshoz bevetett három drón egyike ugyanis gyújtókeveréket szállított. Szaldo az orosz katonai hírszerzésre hivatkozva azt állította, hogy a csapást a Ptahi Magyara ukrán drónalakulat hajtotta végre. Hangot adott feltételezésének, hogy az akcióban brit titkosszolgálatok is részt vettek. Herszon megyében a tragédia miatt gyászt hirdettek ki.
  • Az orosz hadsereg úgymond válaszul a polgári célpontokat ért „terrortámadásokra” egy tömeges és hat csoportos csapást mért a december 26-tól január 2-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, a működésüket biztosító energiaipari létesítményekre, katonai célokat szolgáló közlekedési és kikötői infrastruktúrára, drónokat és rakétahajtómű-alkatrészeket összeszerelő üzemekre, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.
  • A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, összesen kilenc települést foglaltak el, köztük Mirnohrad és Huljajpole várost, Kupjasznknál pedig 16 ellentámadást vertek vissza.
  • A tájékoztatás értelmében „különleges hadművelet” övezetében több mint kilencezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

