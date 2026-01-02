Ukrán hírszerzés: Moszkva provokációra készül

A Kreml a január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású, emberéleteket követelő provokációt készít elő.
Ezzel az információval az ukrán külföldi hírszerző szolgálat állt elő.
A Facebookon nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Kreml célja az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások meghiúsítása.
A szöveg egyebek mellett azt állítja, hogy:
- „a Putyin rezidenciája elleni állítólagos támadás után azt észleljük, hogy a Kreml új, hamis információkat terjeszt annak érdekében, hogy felkészítse az orosz és a külföldi közvéleményt a helyzet további súlyosbodására”,
- valószínű, hogy „a manipulatív befolyásolásról áttérnek az orosz titkosszolgálatok általi fegyveres provokációra, amely jelentős emberi áldozatokat követel majd”,
- „a várható időpont a Julián-naptár szerinti karácsony előestéje vagy az ünneplés időszaka; a provokáció helyszínéül vallási intézményt vagy más, komoly szimbolikus jelentőséggel bíró létesítményt választhatnak Oroszországban, illetve Ukrajna ideiglenesen megszállt területein”,
- „az Ukrajna érintettségét bizonyító hamis bizonyítékok előállításához az oroszok nyugati gyártmányú csapásmérő drónok roncsait tervezik felhasználni, amelyeket a frontvonalról szállítanak a provokáció helyszínére”,
- „a félelem kihasználása és az emberéleteket követelő, más ország által végrehajtott terrorcselekmények teljes mértékben megfelelnek az orosz titkosszolgálatok munkastílusának; a Putyin-rezsim ezt a taktikát Oroszországon belül már többször alkalmazta, most pedig ugyanezt a modellt kifelé exportálják, amit közvetve az Oroszországi Föderáció legmagasabb rangú tisztségviselőinek nyilvános nyilatkozatai is megerősítenek”.
Mindeközben folyamatosan zajlanak a mindkét oldalon súlyos veszteségeket okozó harci cselekmények.
Az ukrán oldalon:
- az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 116 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 86-ot semmisített meg, azonban 27 csapásmérő drón találatát rögzítették 23 helyszínen,
- Zaporizzsja városban és peremvidékén kigyulladt egy bevásárlóközpont, és több tucat lakóház megrongálódott,
- az orosz erők az ukrán energetikai infrastruktúrát is támadták, ennek következtében négy megyében voltak áramkimaradások,
- Odessza megyében a korábbi támadások következtében továbbra is több mint 11 ezer fogyasztó van áram nélkül.
Az orosz oldal pedig arról számolt be, hogy:
- huszonhétre nőtt azon ukrán dróntámadás halálos áldozatainak száma, mely szilveszter éjfélkor érte a Herszon megyei Horli fekete-tengeri üdülőfalu egyik szállodáját és éttermét, a halottak közül kettő kiskorú; a csapás 31 sebesültjét, köztük öt gyereket kórházban ápolnak.
- Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alá került herszoni régió kormányzója hangsúlyozta, hogy az ukrán hadsereg szándékosan égette el az embereket, a támadáshoz bevetett három drón egyike ugyanis gyújtókeveréket szállított. Szaldo az orosz katonai hírszerzésre hivatkozva azt állította, hogy a csapást a Ptahi Magyara ukrán drónalakulat hajtotta végre. Hangot adott feltételezésének, hogy az akcióban brit titkosszolgálatok is részt vettek. Herszon megyében a tragédia miatt gyászt hirdettek ki.
- Az orosz hadsereg úgymond válaszul a polgári célpontokat ért „terrortámadásokra” egy tömeges és hat csoportos csapást mért a december 26-tól január 2-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, a működésüket biztosító energiaipari létesítményekre, katonai célokat szolgáló közlekedési és kikötői infrastruktúrára, drónokat és rakétahajtómű-alkatrészeket összeszerelő üzemekre, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.
- A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, összesen kilenc települést foglaltak el, köztük Mirnohrad és Huljajpole várost, Kupjasznknál pedig 16 ellentámadást vertek vissza.
- A tájékoztatás értelmében „különleges hadművelet” övezetében több mint kilencezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.