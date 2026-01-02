Ukrán hírszerzés: Moszkva provokációra készül

A Kreml a január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású, emberéleteket követelő provokációt készít elő.

Ezzel az információval az ukrán külföldi hírszerző szolgálat állt elő.

A Facebookon nyilvánosságra hozott közlemény szerint a Kreml célja az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalások meghiúsítása.

A szöveg egyebek mellett azt állítja, hogy:

„a Putyin rezidenciája elleni állítólagos támadás után azt észleljük, hogy a Kreml új, hamis információkat terjeszt annak érdekében, hogy felkészítse az orosz és a külföldi közvéleményt a helyzet további súlyosbodására”,

valószínű, hogy „a manipulatív befolyásolásról áttérnek az orosz titkosszolgálatok általi fegyveres provokációra, amely jelentős emberi áldozatokat követel majd”,

„a várható időpont a Julián-naptár szerinti karácsony előestéje vagy az ünneplés időszaka; a provokáció helyszínéül vallási intézményt vagy más, komoly szimbolikus jelentőséggel bíró létesítményt választhatnak Oroszországban, illetve Ukrajna ideiglenesen megszállt területein”,

„az Ukrajna érintettségét bizonyító hamis bizonyítékok előállításához az oroszok nyugati gyártmányú csapásmérő drónok roncsait tervezik felhasználni, amelyeket a frontvonalról szállítanak a provokáció helyszínére”,

„a félelem kihasználása és az emberéleteket követelő, más ország által végrehajtott terrorcselekmények teljes mértékben megfelelnek az orosz titkosszolgálatok munkastílusának; a Putyin-rezsim ezt a taktikát Oroszországon belül már többször alkalmazta, most pedig ugyanezt a modellt kifelé exportálják, amit közvetve az Oroszországi Föderáció legmagasabb rangú tisztségviselőinek nyilvános nyilatkozatai is megerősítenek”.

Mindeközben folyamatosan zajlanak a mindkét oldalon súlyos veszteségeket okozó harci cselekmények.

Az ukrán oldalon:

az ukrán légierő jelentése szerint az éjjel Oroszország 116 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 86-ot semmisített meg, azonban 27 csapásmérő drón találatát rögzítették 23 helyszínen,

Zaporizzsja városban és peremvidékén kigyulladt egy bevásárlóközpont, és több tucat lakóház megrongálódott,

az orosz erők az ukrán energetikai infrastruktúrát is támadták, ennek következtében négy megyében voltak áramkimaradások,

Odessza megyében a korábbi támadások következtében továbbra is több mint 11 ezer fogyasztó van áram nélkül.

Az orosz oldal pedig arról számolt be, hogy: