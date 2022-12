Budapest Airport: 20 százalékos visszaesés jöhet a válság és az extraprofitadó miatt

A Budapest Airport tavaly még úgy látta, hogy 2023-ra teljesen visszaépülhet a 2019-es repülőtéri utasforgalom, ám a nemrégiben bevezetett extraprofitadó a koronavírus-járvány után további terhet rótt a légitársaságokra, ami az idei őszi és téli szezonra vonatkozó kapacitások törléséhez vezetett – derül ki a cégcsoport decemberi repülőtéri értesítőjéből.

Ennek, valamint az inflációnak és a lassuló gazdaságnak köszönhetően a Budapest Airport felülvizsgálta korábbi előrejelzését, és a 2023-ra vonatkozó becslést 2 millió utassal csökkentette.

A visszaesés, mint írják, értelemszerűen nemcsak a Budapest Airportot, hanem a teljes turisztikai ágazatot érinti, ami szerintük több mint 100 milliárd forint potenciális bevételkiesést generál az iparág számára.

A nyári turisztikai szezon végeztével egyébként is csökkenésnek indult az utasforgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. Októberben ugyan továbbra is egymillió felett volt a havi utasszám, a 2019-hez mért forgalom a nyári 80-82 százalékról így is 79 százalékra mérséklődött – hívják fel a figyelmet. Októberben összesen 1 169 679 érkező és induló utas fordult meg a budapesti reptéren. Ezzel együtt a tízedik hónap végéig összesen 10 230 431 utast regisztrált 2022-ben, ami kétszázhúsz százalékkal több, mint tavaly.

A cargo árumennyiség a szeptemberi minimális visszaesés után októberben 11,2 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest: a Budapest Airport a múlt hónapban 17 011 tonna árut kezelt. A növekedés hátterében az év végi csúcsidőszak miatti forgalomélénkülés, illetve a repülőtér és a légi áruszállítási közösség közös munkája áll, amelynek köszönhetően a budapesti repülőtér erős eredményeket produkál annak ellenére is, hogy a légi áruszállításban globális lassulás figyelhető meg – fogalmaznak a reptéri értesítőben.