Napelemstop: Gulyás Gergely valamit félreérthetett

Valótlan állítás, hogy a hálózat nem képes befogadni a megtermelt energiát, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (Mavir) fővezeték-hálózata körülbelül 50 százalékos mértékben van terhelve, tehát bőségesen lenne kapacitása – reagált lapunknak Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnöke arra a nagy hullámokat kavart kormányzati bejelentésre, miszerint a napelemek esetében az ezután érkező igényléseknél felfüggesztik a betáplálás – vagyis a hálózatra csatlakozás – lehetőségét arra hivatkozva, hogy a hazai villamosenergia-rendszer már nem tudja befogadni az így megtermelt energiát. Az intézkedés – amit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertetett a legutóbbi Kormányinfón – azt jelentené, hogy az energiát mindenki csak a saját háztartásában használhatja majd fel, így az áram tárolását is magának kell megoldania.

A bejelentés a szakma egyöntetű nemtetszését váltotta ki, mivel az akár a lakossági napelem-telepítés teljes leállásával fenyegethet rövid távon. Az MNNSZ szerint az új szabályok nyomán a telepítések átlag 40 százalékkal drágulhatnak, mivel a fogyasztóknak arányaiban rendkívül nagy energiatárolót kellene vásárolniuk ahhoz, hogy a napelemek által termelt áramot fel tudják használni.

Egy napelemes rendszer kiépítésének a megtérülése az eddigi átlagos 7–8 évről 16–20 évre nőhet. Sőt, mivel az akkumulátorok élettartama jellemzően 10 év, a mostani tarifák mellett előfordulhat, hogy az energiatárolók beszerzése meg sem térül.

Kiss Ernő azt mondja, arányaiban nagyon kevés a napelemes rendszer hazánkban, a háztartások a teljes hazai villamosenergia-termelés mindössze 3 százalékát adják. A Mavir átviteli hálózatára ki sem jut a háztartási méretű napelemes erőművek által megtermelt szűkös mennyiségű villamos energia, hanem már az elosztói hálózaton felhasználódik. Ez lényegében annyit jelent, hogy az áram rögtön használatba kerül a termelés helyszíne környékén, például iskolákban és más közintézményekben. Ezzel szemben a hazai termelés közel felét előállító paksi atomerőmű a megtermelt áramot az átviteli hálózaton át juttatja el Soprontól Mátészalkáig mindenhová – magyarázta.

Az elnök azt elismerte, hogy jelenleg az ország villamosenergia-hálózata a centrális termelésre és az importra van kalibrálva, emiatt valóban nem tökéletes arra, hogy kezelje például a napelemes rendszerek által megtermelt, időjárásfüggő kapacitást. Eddig is voltak olyan területek, vezetékszakaszok, amelyekre olyan sok napelemes rendszer kapcsolódott, hogy a betáplálás nem volt lehetséges. Az áramszolgáltatók hálózati szakemberei egyenként vizsgálták meg az egyes szakaszok alkalmasságát.

Az elnök úgy látja, Gulyás Gergely kormányinfós bejelentésének alapja valamilyen félreértés, tévedés lehetett. Az egész világon hatalmas az igény a napelemes rendszerek iránt, a betáplálás ilyen jellegű tiltása, amit nálunk terveznek, tudomása szerint egyetlen országban sem létezik.

A nyilatkozat egyébként éppen akkor érkezett, amikor brutális mértékben megdrágult az áram, és a fogyasztói igények példátlan mértékben megnőttek az olcsó energiaforrások iránt. Eközben a hazai villamosenergia-felhasználás 40 százaléka import, az egyik fő beszállító pedig Ukrajna, amelynek a múlt héten több napon keresztül éppen Magyarország exportált áramot, mert az orosz erők szétlőtték az ottani hálózatot. Az pedig ezen a héten derült ki, hogy az ukrajnai erőművek közel harmada megsemmisült a támadásokban, emiatt korlátozzák az áramellátást – ez pedig növeli az ellátás bizonytalanságát.

Kiss Ernő azt állítja, a Technológiai és Ipari Minisztériumnál (TIM) – amely a napelemes rendszerekkel kapcsolatos döntésekben és az áramszolgáltatói hálózat felügyeletében illetékes – soha nem merült fel, hogy a továbbiakban minden szereplő számára megakadályozzák a visszatáplálás lehetőségét. Az MNNSZ részt vesz a döntés-előkészítési, törvényalkotási folyamatokban, rendszeresen egyeztet a minisztérium illetékeseivel, akik eddig elkötelezettnek látszottak amellett, hogy a napenergia-ipar minél gyorsabban és szélesebb körben elterjedjen.

„Abban bízunk, hogy a Magyar Közlönyben hamarosan megjelenő rendelet korrigálni fogja Gulyás Gergely bejelentését, és a TIM gárdája képes lesz normális mederbe terelni a folyamatokat” – hangsúlyozta a szakember. Reményei szerint a végső határozat arról szól majd, hogy a kormányzat lehetővé teszi a napelemes rendszerek gyorsított engedélyezését. Az egyeztetések egyébként jelenleg is zajlanak, vagyis Kiss szerint a rendelet akkor még nem is körvonalazódott, amikor a kancelláriaminiszter megszólalt.

Erre utal, hogy a kormányinfót követően Steiner Attila energiaügyi államtitkár és Palkovics László miniszter is megszólalt a technológiai minisztérium részéről – Kiss Ernő szerint azért, hogy mentsék a menthetőt. A zűrzavarra jellemző, hogy az egyes kormányzati szereplők nyilatkozatai nem fedik teljesen egymást. Gulyás úgy fogalmazott, hogy csak azok esetében változik a szabály, akik „ezt követően” telepítenek, de időpontot nem jelölt meg. Palkovics azt mondta: nem lesznek kárvallottjai a döntésnek, vagyis aki valamilyen formában már engedélyt kapott a napelem-telepítésre, az eredeti feltételekkel tudja majd megvalósítani a beruházást. Steiner az energiatárolók támogatási programjáról posztolt, amihez várják az európai uniós forrásokat, egyúttal hangsúlyozta, hogy a felfüggesztés csak addig tart, amíg a hálózat bővítését befejezik.

Lapunk megkereste a TIM-et azzal kapcsolatban, mi a jelenlegi álláspontjuk a témában, amint válaszolnak, beszámolunk róla.

Kinek használna?

Kiss Ernő szerint a napelemes rendszerek visszatáplálásának tiltása nem racionális érvek és nem is lobbiérdekek mentén került a kormányzati megfontolások közé. Kizárásos alapon a gázmotoros-gázturbinás erőművek üzemeltetőinek használna a lépés, ők az egyetlenek, akik esetleg előtérbe kerülhetnek – mivel amennyiben a napelemeket is visszaszorítják, a szélerőműveket pedig tiltják, rajtuk kívül senki más nem vágna bele komolyabb erőműprojektekbe. Aligha valószínű azonban, hogy ezek a cégek nyomást gyakoroltak volna a kormányra, és vélhetően a kabinetnél is megfontolnák, hogy az ilyen megoldásokra nem érdemes alapozni, amikor a földgáz ára akár tizenötszörösére növekszik, ráadásul a beszerzési források bizonytalanná váltak az orosz–ukrán háború miatt – értékelt az elnök.

A másik haszonélvező maga a Mavir lenne, mely hálózathasználati díjat kap, ami nemrég jelentősen megemelkedett. A megújuló energiaforrások által termelt villamosenergiát azonban költségmentesen köteles átvenni, miközben az importáram után a teljes hálózatára kapja a hálózathasználati díjat. A rendszerirányító brutális veszteségeket szenvedett el az energiaválság miatt, de az ellenlobbizás esetükben sem életszerű. A nagyobb napelemes erőművek üzemeltetői ugyanakkor kifejezetten ellenérdekeltek, hiszen az MVM-csoportnak, az E.ON-nak és a Mészáros Lőrinc felcsúti multimilliárdoshoz köthető Opus Global Nyrt.-nek egyaránt van lakossági napelemrendszereket kivitelező csoportja. Ezek jelentősen profitálhatnak abból, hogy az igények a korábbi sokszorosára nőttek – emelte ki az MNNSZ elnöke.