Hiába indul szinte minden tanker Európába, Magyarországra nem fog eljutni a dízel

Komoly gondra hívja fel a napi.hu cikke a figyelmet: az ellátási problémáktól szenvedő Európába egy hajóflotta tanker indult el Ázsiából, hogy dízelt szállítson a kontinensre, viszont a finomítók leállásával sújtott Magyarországra már nem biztos, hogy jut a szállítmányból.

A tankerekre azért van szükség, mert az oroszok csökkentették a földgázszállítást és a kőolajexportot, emellett a kontinens kőolaj-finomítói közül több teljesen leállt, köztük a Magyarországot ellátó százhalombattai, pozsonyi és schwechati is, a magyar kormány kénytelen volt a stratégiai tartalékokhoz nyúlni. A holland, belga és német kikötőkbe tartó dízelszállítmányból pedig jó eséllyel egy csepp sem fog eljutni Magyarországra a napi.hu szerint. Az ok az aszály: az olajat folyami úton szokták szállítani, de a Rajna vízszintje olyan alacsony, hogy a legtöbb uszály számára járhatatlan és Duna vízszintje is apad, így egyre kisebb merülésű hajók tudnak csak közlekedni.