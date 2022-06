Biztosítások sora tűnhet el a biztosítási pótadó miatt

Az extraprofitadó részletei szombaton derültek ki, ezen belül a biztosítók pótadó terheivel foglalkozott a Portfolio.hu. Számításuk szerint

a biztosítási pótadóval mintegy 50 milliárd forintos extra adóterhet vet ki a biztosítókra

a meglévő mintegy 115 milliárd forintos biztosítási adó mellett.

A pótadó a biztosítási adóhoz hasonlóan sávos, de nagy újdonsága, hogy a nem-életbiztosítások mellett az életbiztosításokat is sújtja, igaz, kisebb mértékben. Számításaik szerint a legnagyobb adóterhet az Allianz (11,9 milliárd forint), a Generali (10,0 milliárd forint) és az Aegon (7,4 milliárd forint) fizetheti. A nyolc legnagyobb biztosító fizetheti az adó 95 százalékát . A tőzsdén is jelen lévő Cig Pannónia pedig 400 millió forint adófizetésre kényszerülhet. Azt is hozzátették, hogy a nominálisan növekvő díjbevétel miatt szinte biztos, hogy minden biztosítónak ennél valamivel magasabb lesz az adóterhe.

Megállapítják továbbá, hogy a kormány láthatóan a piaci díjbevételek növekedésével számol, ugyanis 2023-ban az (évesített) adókulcs mértéke kisebb lesz, csakúgy, mint a bankadó esetében, a tervezett adóbevétel viszont változatlan.

Úgy vélik, a pótadó egészen drámai hatásokat fejthet ki a biztosítóknál. Az Uniqua például tavalyi nyeresége mintegy háromszorosát fizetheti be, az Unionnál az előző évi profit duplájára rúghat a pótadó, de a legnagyobb biztosítóknál is bőven meghaladhatja a tavalyi nyereség 50 százalékát.

Piaci forrásaik szerint ez azt jelentheti, hogy mivel az egyszeri díjas életbiztosítások marzsa jellemzően jóval kisebb a most bevezetett adó kulcsánál, az új adó értelmetlenné teheti ezen termékek további értékesítését. Úgy vélik, sok más biztosítást is veszteségessé tehet az új adóteher, az egyszeri díjas életbiztosítások szegmense csak a leglátványosabb ezek közül.

Piaci körökben abban bíznak, hogy még a július elsejei hatályba lépés előtt lesz némi finomhangolás a biztosítási pótadónál.