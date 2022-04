Sorozatos politikai hibák döntötték be a gazdaságot Srí Lankán

Már halálos ádozata is van a Srí Lanka-i gazdasági válság által előidézett tüntetéseknek. Sokan akár fél napot is sorban állnak élelmiszerért, gyógyszerért és üzemanyagért, miközben a szigetország öles léptekkel halad az államcsőd felé. A válságnak ugyan vannak globális okai, de a kezelhetetlen helyzet kialakulásához hozzájárultak a 2019-ben megválaszott elnök irracionális döntései is.