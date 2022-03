Akadozik az üzemanyagellátás, a hosszú hétvégén is gond lehet

A Holtankoljak.hu szerdai benzinár-előrejelzésében volt egy zárójeles félmondat, ami szerint „az ársapka miatt a benzinkutak még 480 forintért tudnak (ha tudnak) üzemanyagot vásárolni tovább értékesítésre”. A benzin egyébként 594, a gázolaj 640 forintba kerülne szerdától a kutakon, ha nem lenne az ársapka. Nem tudtuk a zárójelbe tett részt mire vélni, ezért a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatójához, Bujdos Eszterhez fordultunk, hogy mit is jelent megjegyzésük.

Amikor még csak a kiskereskedelmi áron volt árstop, akkor a benzinkutak egy része első reakcióként mennyiségi korlátozást vezetett be. De a kormány második körben az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is 480 forintban maximálta egy február végi rendelettel, május 15-ig.

Most a nagykereskedőket érinti inkább az ársapka, hiszen

100 forintot buknak minden eladott üzemanyag literén, mert nagyjából ennyi a nagykereskedelmi és a hatósági ár különbsége

– avatott be a részletekbe Bujdos Eszter. Erre válaszul a Magyarországon működő nagykereskedések többsége korlátozza vagy már megszüntette az értékesítést. Egyedül a Mol szállít biztosan a kutaknak, de az ő logisztikai kapacitása szűk keresztmetszet, ezért egyre több benzinkúton láthatjuk, hogy átmeneti készlethiány adódhat, már az alaptermékekből is – mondta.

A szakportálhoz már futnak be a kutaktól olyan információk, hogy ellátási problémák adódnak. Hogy alapanyaghiány vagy a logisztikai megpróbáltatások miatt csúsznak a szállítások, az még nem egyértelmű. Mint Bujdosó Eszter kifejtette, már hálózatos kutakon is volt a múlt hét végén átmeneti készlethiány, mert nem ért oda az alapanyag, vagy nem úgy teljesültek a megrendelések, ahogy azt várták.

A múlt heti kiszállítások még rendben lementek a mintegy száz magánbenzinkútra, de az ő készleteik a héten elfogynak. Bujdos Eszter szerint

a héten egyre több kúton jelentkezhet készlethiány, és a hosszú hétvégén is problematikus lehet egyes helyeken a kiszolgálás.

A szakember szerint nem tudni, hogy a szűk kapacitás mellett hogyan fogják tudni az összes benzinkutat feltölteni négy napra üzemanyaggal.

Egyik olvasónktól is kaptunk már készlethiányra utaló jelzést. Ő hétfőn este tapasztalta, hogy Győr központi fekvésű nagy Shell-kútján nem tudott dízelt tankolni a személygépkocsijába. „Készlethiány” volt kiírva. Kollégánk pedig hétfő este fél 8-kor tankolt Mosonmagyaróváron, az ÖMV-kútján. Azt mondja, hogy soha nem kellett még sorban állnia, de most 20 percbe telt a tankolás. Egy kamion és egy nagy teherautó, valamint két német és egy osztrák rendszámú autó is volt akkor a kútnál. A teherautók az M1-es útról tértek be tankolni, szerinte azért, mert már tudják, hogy a sztráda mellett limitálva van a mennyiség. Ez az OMV-kút van a legközelebb az autópályához.

Logisztikailag nehéz helyzetbe kerülhet a Mol

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) elnöke, Egri Gábor megerősítette, amit Bujdos Eszter mondott – már vannak ellátási problémák, ők is tapasztalják, hogy a kisebb üzemanyag-nagykereskedők egy része korlátozza, illetve megszüntette a kiszállítást a benzinkutakra, és kvázi a Mol tartja a frontot. Egyetértett azzal is, hogy a hosszú hétvégén is lehetnek ellátási gondok. Hozzátette, a piac 70 százalékát a Mol szolgálta ki eddig nagykereskedőként, a maradék 30 százalékát pedig más üzemanyag-nagykereskedők.

Utóbbi kiszolgálás gyakorlatilag megszűnt, és ez érinti a fehér benzinkutakat is. Az FBSZ tagjai és partnerei áthidalásul most éppen a Mollal kötnek ellátási szerződést. Véleménye szerint ha a Molra rázúdul ez a harminc százalék, az logisztikailag nehéz helyzetet fog eredményezni, és nem fogják tudni úgy kiszolgálni a piacot, mint eddig.

Egri Gábor információi szerint már egy hete előfordul különböző kutakon, hogy készlethiány adódik. Sorban állnak a kamionok is a benzinkutakon az olcsó üzemanyagért, a külföldi fuvarozók is Magyarországon tankolnak. Németországban 2,2 euró a gázolaj (880 forint), Svédországban 985 forintnyit kell fizetni egy literért – persze hogy megállnak tankolni Magyarországon 480 forintért a külföldi fuvarozók. Csakhogy a kutak nem erre a forgalomra, a kamionok tömeges fogadására rendezkedtek be – tette hozzá.

Nagyobb állami szerepvállalás kellene

Egri Gábor szerint kell az árstop, mert a lakosságra nem szabad ráterhelni a literenként több mint 100 forintos többletköltséget, de maximum egy-két hónapig mehet az tovább, ami most van. Úgy véli, minél előbb, fokozatosan ki kellene vezetni az árstopot, kombinálva egy nagyobb állami szerepvállalással, például átmenetileg a jövedéki adó, illetve az áfa csökkentésével, kivezetésével. Azt is mondta, hogy szintén átmenetileg el kellene tekinteni az üzemanyagok bioösszetevőjének alkalmazásától, mert a háború miatt kieső ukrán és orosz gabonaszállítmányok hiányt fognak okozni. Az elérhető terményeknél inkább az étkezési felhasználást kellene most preferálni, mint üzemanyagként elégetni, ami van – jegyezte meg. Ha a bioösszetevő egy ideig nem elvárás, az jelentős könnyebbséget jelentene szerinte ellátási oldalon.

A hosszú hétvégére visszatérve, azt jó hírnek nevezte, hogy a kamionforgalom csökkenni fog, és ez terhet vesz le a benzinkutakról. Ettől függetlenül számítani lehet az üzemanyag-kiszolgálás akadozására. Valószínűsíti, hogy a Mol nem fogja bírni a hirtelen ráháruló többlet nagykereskedelmi kiszolgálás terhét.

Megemlítette még, hogy óráról órára változik a helyzet. Jól áll például az amerikai-európai-iráni atomalku. Ha egy-két héten belül létrejön a megállapodás, akkor szerinte helyreállhatnának az olajárak is, akár 90 dollárra is visszamehetne a hordónkénti ár (most a portfolio.hu szerint 130 dollár). Irán ugyanis képes lehet helyettesíteni az orosz olajexport mintegy felét.

Kerestük a Mol-t is, hogy reagáljanak a készlethiánnyal kapcsolatos aggodalmakra, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.