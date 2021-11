Drága karácsony: akár húsz százalékos lehet a drágulás a játékok piacán

Más termékek mellett a gyerekjátékok is megdrágultak év végére – írja a Pénzcentrum. Az áremelkedés mértéke függ a termék méretétől és anyagától, de nagyságrendileg tíz-húsz százalék közötti lehet. Azt írják, hogy az áremelkedésben szerepet játszhatnak a koronavírus-járvány okozta szállítási és alapanyag-problémák, így a szállítási költségek növekedése és főképp a műanyag drágulása.

A lap megkérdezett egy piaci szereplőt, Őri Gergelyt, a JátékNet webáruház ügyvezető igazgatóját is, aki arról számolt be, hogy a szezon slágerei változatlanul az interaktív játékok. A szakember szerint jelenleg a cuki sétáló malacka, a Little Live Pets: Pinki, a legkeresettebb, a második legnépszerűbb eszköz pedig egy fürdőszobai játék, a Tomy Toomies: Buborékkészítő konyhaszett. Mindkét termék ára a tízezer forint körüli tartományba esik. A kategória harmadik legnépszerűbb termékcsoportja az adventi naptáraké: ezek ára háromezer és tizenkétezer forint között mozog. A lap egy felmérésre hivatkozva ugyanakkor azt írja, fejenként bőven tízezer forint felett jut játékra a karácsonyi bevásárlás során.

Becslések szerint a játékpiac éves forgalmának mintegy hatvan százaléka az év végi ünnepi szezonban realizálódik, hiszen ebben az időszakban több és magasabb értékű játék kerül a kosarakba.

Játékot azonban nemcsak újonnan, hanem használtan is lehet vásárolni, ennek egyre nagyobb piaca van. A használt játékok vásárlása nemcsak pénztárcakímélő módszer, de a környezetvédelmi szempontból is előnyös lehet – írják.

A legnagyobb hazai online piactér, a Vatera arról tájékoztatott, hogy egyelőre a tavalyival azonos szinten fogynak a használt játékok, de ha van is változás, az esetleges különbség inkább november második felében és decemberben lesz érzékelhető. A járványhelyzet nyomán tavaly novemberben közel húsz százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított a Vaterán a játék termékkategória az előző, 2019-es évhez képest. A legnépszerűbb termékek ezen a piacon a Lego, de a kisautók, járművek, sőt a konzolok és a játékszoftverek is jól fogynak.