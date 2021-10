Elképesztő ütemben nő a hevítéses dohánytermékek fogyasztása Magyarországon

2020 januárja óta a négyszeresére emelkedett a hevítésre szánt dohánytermékek havi értékesítése Magyarországon, derül ki a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nzrt. adataiból. A 24.hu által kikért statisztikák szerint hónapról hónapra nő az eladott, hevítésre szánt eszközök száma is, miközben a hagyományos cigaretták piaca zsugorodik.

A sokszor a cigaretta alternatívájaként emlegetett hevítéses dohányzás egy viszonylag új technológia, és nem összekeverendő az e-cigarettákkal. A felhasznált dohány a hivatalos megfogalmazás szerint ebben az esetben olyan feldolgozott dohány, amelyet hevítenek, ám nem égetnek el, ahogy az a hagyományos termékekben történik. Ez különféle módokon valósulhat meg, ám minden hevítésre szánt dohányt tartalmazó termék dohányt használ fel az égetés nélküli gőz előállítására vagy aromásítására.

Magyarországon a két legelterjedtebb dohányhevítéses terméket a Philip Morris és a British American Tobacco értékesíti. Jellemzően azzal érvelnek mellette, hogy a káros dohánygőz szintje akár 95 százalékkal is alacsonyabb lehet, mint a cigarettafüsté. Ráadásul jellemzően olcsóbbak is a termékek a hagyományos cigarettánál. Ezzel együtt a csomagoláson kötelező feltüntetni a figyelmeztetést, ami úgy szól: „Ez a dohánytermék károsítja az Ön egészségét és függőséghez vezet.”

Az új technológia a 2010-es évek közepe óta ismert, hazánkban 2018-2019-ben robbant be, és a statisztikai adatok szerint népszerűsége azóta szárnyal. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nzrt. adataiból kitűnik, hogy

amíg tavaly januárban 38,3 millió szál hevítésre szánt dohányterméket értékesítettek, úgy 2021 augusztusában már ennek közel négyszeresét, 144,3 millió szálat.

Az emelkedés tehát látványos és éves összevetésben is szembetűnő, hiszen 2020-ban összesen adtak el annyi (802 millió szál) hevítésre szánt dohányterméket, mint 2021-ben júliusig bezárólag (804 millió szál), tehát valamivel több mint fél év alatt.

Értelemszerűen a hevítésre szánt eszközök (két márka van a piacon, az iQOS és a Glo) értékesítése is leköveti ezt a dinamikus növekedést: tavaly januárban megközelítőleg 400 ezer eszközt vásároltak a dohányzók, idén júliusban már 900 ezret. 2020 januárja és 2021 augusztusa között összesen 13 millió eszközt adtak el a gyártók, ami azért is meglepő, mert arra jellemzően egyéves garanciát vállalnak bármilyen sérülés esetén, tehát ez idő alatt normális esetben egy fogyasztónak nem kellene új termékbe beruháznia.

Ebből nem lehet egyértelműen megbecsülni, hogy mennyien használnak hevítéses dohánytermékeket, de a fogyasztók száma több százezerre tehető. Az új technológia főként a fiatal, értelmiségi budapestiek között népszerű, de hónapról hónapról bővül a felhasználók köre.

Ami a tradicionális értelemben vett cigarettát illeti, ott az értékesítési tendencia egyértelműen csökkenő. Ha 2020 és 2021 ugyanazon hónapjait vetjük össze, akkor látható, hogy minden vizsgált időszakban kevesebb szál cigarettát adtak el idén, mint tavaly. A különbség átlagosan 50 és 100 millió szál cigaretta között mozog havonta.

Mindez azt is jelenti, hogy 2021 augusztusáig 500 millió szál cigarettával kevesebbet (4 milliárd 615 millió szálat) vásároltak a magyarok, mint 2020 első nyolc hónapjában (akkor 5 milliárd 188 milliót).

Ugyanez a visszaesés igaz a töltésre, sodrásra szánt, finomra vágott fogyasztási dohány esetében is, amelyből jellemzően havi 10-30 tonnával adtak el kevesebbet 2021-ben, mint az előző év ugyanazon hónapjaiban. Augusztussal bezáróan megközelítőleg 150 tonnával kevesebb (2699 tonna) cigarettadohány fogyott így az idén, mint egy évvel korábban (2837 tonna).

2030-ra eltűnhet a cigaretta?

A Philip Morris International a nyáron lengette be, hogy egy évtizeden belül felhagynának a Marlboro cigaretták árusításával Nagy-Britanniában, egyben arra kérték a brit kormányt, hogy tiltsák be a hagyományos dohánytermékek forgalmazását.

A világ legnagyobb dohánycége közleményében arról írt, el tudnak képzelni egy cigarettamentes világot. Úgy fogalmaztak, minél előbb következik ez be, annál jobb lenne, de a megfelelő intézkedések mellett a Philip Morris akár tíz éven belül is leállíthatná a cigaretták gyártását.

A vállalat úgy látja, hogy a leszokás lenne mindenki számára a legjobb döntés, de a tudomány és a technológia lehetővé tette az általuk is kínált alternatív megoldást, ami a hevítéses dohányzás. Közölték azt is, hogy előrejelzéseik szerint négy éven belül várhatóan a füstmentes termékek teszik majd ki a bevételeik több mint felét, ami most 25 százalék körül mozog. Ez is mutatja, milyen dinamikusan nő ez a piac világszerte, és Magyarország is beleillik ebbe a trendbe.