A túlzottan sok munka miatt évente százezrek halnak meg

745 ezren haltak meg 2016-ban stroke-ban és szívbetegségben, amelyeket a túlzásba vitt munka okoz – erre jutott az a széles körű felmérés, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) készített. a WHO szerint ráadásul a trend a koronavírus-járvány miatt még romolhatott is.

A BBC által ismertetett felmérés azt mutatja, hogy a túlórázás miatti legtöbb haláleset Délkelet-Ázsiában és a nyugati csendes-óceáni térségben történt.

A tanulmány szerint ha valaki 55 órát vagy annál is többet dolgozik egy héten, akkor 35 százalékkal nagyobb eséllyel kap stroke-ot és 17 százalékkal nagyobb eséllyel hal meg valamilyen szívbetegségben azokhoz a társaihoz képest, akik csak 35-40 órát dolgoznak hetente.

Akik a túlzásba vitt munkavégzés miatt haltak meg, azoknak a háromnegyede középkorú vagy idősebb ember.

Akik tudtak mértéket tartani, azok akár évtizedekkel is többet éltek, mint a túlórázó munkavállalók.