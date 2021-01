Hetven év után bezár a zalaegerszegi sajtgyár

A zalaegerszegi sajtgyár tulajdonosa most döntötte el végleg, hogy fejleszteni kívánja veszprémi és répcelaki gyárait, ennek azonban az az ára, hogy a zalaegerszegi termelést megszüntetik. A városban így 70 év után megszűnik a tejfeldolgozás, 83 munkavállaló pedig feleslegessé válik – írta meg az Atv.hu.

Góra Balázs, MSZP-s önkormányzati képviselő az ATV Híradójának azt mondta: így is nagyon nehéz állást találni Zalaegerszegen. A csatorna a város polgármesterét is kereste, ő azonban egyelőre nem nyilatkozott. Annyit azonban elmondott, hogy próbálnak segíteni az elküldött dolgozókon. Ugyanezt mondta a cég vezetője is, aki írásban erősítette meg a gyár bezárásáról szóló híreket.

A Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. – a korábbi Veszprémtej – kedden az MTI-vel is közölte, hogy bezárja zalaegerszegi sajtüzemét, illetve tovább fejleszti veszprémi gyáregységét. A közlemény szerint az elmúlt években a Savencia minden lehetőséget megvizsgált annak érdekében, hogy az üzletvitel fenntarthatóságát biztosítsa: javított a hatékonyságon, csökkentette a költségeket, és megszilárdította, sőt tovább növelte márkái piaci erejét. A vállalat ipari stratégiája alapján az elmúlt három évben 5 millió eurós befektetéssel a veszprémi üzem lett a panírozott termékek európai gyártási és K+F központja.

Veszprém mára a Savencia-csoport egyik legfontosabb és legnagyobb európai innovációs és fejlesztési központjává vált, ezért döntöttek – az anyavállalat hosszú távú globális stratégiájával összhangban – az üzem további fejlesztéséről, valamint az évek óta „alulhasznosított” zalaegerszegi sajtgyártó egység bezárásáról. Kajdon Attila, a Savencia Fromage & Dairy Hungary Zrt. vezérigazgatója a közleményben úgy fogalmazott: a zalaegerszegi gyártás megszűnése egy hosszú folyamat vége, amelynek során minden lehetőséget megvizsgáltak azért, hogy tovább növelhessék a hatékonyságot. Az elmúlt években jelentősen megváltoztak a piaci körülmények, az ementáli típusú sajtok iránti kereslet drasztikusan lecsökkent, így a zalaegerszegi gyártás tartósan veszteségessé vált. A gyár jelenleg túlméretezett energetikai rendszerrel üzemel, ráadásul az elavult gyártási technológia és géppark fejlesztéséhez, modernizálásához irreális nagyságú befektetésre lenne szükség. Az érintett munkavállalók támogatása érdekében az önkormányzattal és a munkaügyi központtal is felvették a kapcsolatot – jelezte a vezérigazgató.

A legutóbbi nyilvános cégbeszámoló szerint 2019-ben a Savencia Magyarországon 18,4 milliárd forintos árbevételt ért el, amiből több mint 5,2 milliárd származott exportpiacokról. A Zalaegerszegen, Veszprémben és Répcelakon akkor összesen 581 embert foglalkoztató társaság 916 milliós veszteséget könyvelt el 2019-ben.