Marad a normál menetrend a BKK-nál

A teljes kapacitást biztosító normál menetrend szerint indulnak a közösségi közlekedési járatok a fővárosban az érettségi időszakot követően, május 22-től is – közölte csütörtökön a BKK. Mint írták, a kijárási korlátozás feloldásával a várakozások szerint növekedni fog az utazók száma, akik számára a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ továbbra is biztonságos közlekedési szolgáltatást kíván nyújtani.

Emlékeztetnek, hogy a BKK április végén jelentette be, hogy a májusban kezdődő háromhetes érettségi időszakra – a biztonságos utazás feltételeinek megteremtése céljából – a legsűrűbb, teljes kapacitást biztosító, tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indítja a járatokat. Május 18-tól, hétfőtől a Magyar Kormány feloldotta a kijárási korlátozást Budapesten. A várakozások szerint a döntés következtében növekedni fog a közösségi közlekedést használó utasok száma, hiszen a fővárosi cégeknél lassan visszavonhatják a home office munkavégzés lehetőségét, kinyit számos üzlet, vendéglátóhely, és az időjárás is többeket csalogat ki a szabadba. Mindezeket figyelembe véve az érettségi időszak leteltével a BKK továbbra is fenntartja a legsűrűbb járatkövetést lehetővé tevő, tanítási időszakban érvényes menetrendet.

A kijárási korlátozás feloldásával a biztonságos utazás szabályai nem változtak: továbbra is csak maszkban, vagy kendővel, illetve sállal az orrot és a szájat eltakarva lehet felszállni a közösségi közlekedési járatokra. A maszkviselés a megállóhelyeken is kötelező.

Egyelőre még nem változik a fővárosi autóbuszok, trolibuszok felszállási rendje sem: a járművezetők védelme érdekében ezeken a járműveken továbbra sem nyitják az első ajtót, csak a második, harmadik (továbbá csuklós buszok esetében a negyedik) ajtónál lehet felszállni, emellett a kordonozás is megmarad. A fővárosi járműveket továbbra is sűrűn, napi rendszerességgel fertőtlenítik.

A BKK munkatársai a múlt héten Budapest 20 forgalmas csomópontjában négy napon át vizsgálták, hogy az utasok betartják-e a kötelező maszkviseléssel kapcsolatos rendelet előírásait. A tapasztalatok szerint a megszámlált mintegy 10 ezer utas 96 százaléka az utazás biztonságát elősegítő szabályok betartásával közlekedik. A BKK ezúton is köszöni a fővárosiaknak az együttműködésüket – írták a közleményben.

Kiemelt kép: 24.hu/Marjai János