Ha minden külföldről érkező magyar kamionosnak karanténba kell mennie, akkor bajba kerül az árufuvarozás

A magyar kamionos akkor is dolgozhat, ha házi karanténban kellene lennie

Arra kéri Müller Cecília tisztifőorvost a Nit Hungary, azaz a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete, hogy ne tegye taccsra a nemzetközi teherfuvarozást. A tisztifőorvos csütörtök este kiadott határozata ugyanis a külföldről hazatérő magyar kamionosokat házi karanténba küldi két hétre, ami ellehetetlenítheti a magyarországi fuvarozókat. A házi karantén azokra vonatkozik, akiknél a koronavírus-gyanúját nem állapítja meg egészségügyi vizsgálat; azoknak, akiknél igen, a kijelölt karanténban kell maradniuk.

A Nit Hungary attól tart, hogy a határozat versenyelőnybe hozza a külföldi fuvarozókat, ha ők feltételekkel (a szállítmány lerakását követően 24 órán belül el kell hagyniuk az országot) ugyan, de mehetnek, a magyar sofőröknek pedig karanténba kell menniük a külföldi utak után. Továbbá hivatkoznak az Európai Unió álláspontjára is, miszerint az árufuvarozás fenntartását biztosítani kell.

A tiltó határozatban a többi között azok az intézkedések szerepeltek, amelyek lejárnak a veszélyhelyzet lejártával együtt. Mint ismert, az ellenzék nem járult hozzá a felhatalmazási törvény házszabálytól eltérő tárgyalásához, így arról a jövő héten szavaz majd a parlament. Mivel azonban a veszélyhelyzet addigra lejár, a kormány arra kért minden illetékest, hogy saját hatáskörben hosszabbítsa meg az intézkedéseket. Ezt tette Müller Cecília is.

A Nemzeti Népegyészségügyi Központ határozatában azonban a teherfuvarozással kapcsolatban vannak olyan tilalmak is, amelyek eddig nem voltak érvényben. A jogszabály kötelezi a teherforgalomban belépő személyeket, hogy a magyarországi belépéskor egészségügyi vizsgálatnak vessék alá magukat (az Országos Mentőszolgálatnak kell elvégeznie a vizsgálatokat).

Eddig nem kellett egészségügyi vizsgálat, de az volt a szabály, hogy ha veszélyeztetett helyről érkezett a sofőr (péládul Olaszországból), akkor karanténba kellett vonulnia. Amennyiben nem voltak tünetei, újra dolgozhatott, csak ezt be kellett jelentenie az egészségügyi hatóságnak, és a bejelentésről szóló dokumentumot magával kellett vinnie. Most viszont a rendelet alapján a vizsgálat alapján egészségesnek mutatkozó magyar sofőr sem mehet fuvarba két hétig, ha külföldről érkezett.

A külföldi sofőröknek a szállítmány lerakodását követő 24 órán belül el kell hagyniuk az országot,

Tranzitszállítás esetén a legrövidebb úton és idő alatt, a kijelölt útvonalon el kell hagyniuk az országot, és amíg Magyarországon közlekednek, kötelező szájmaszkot és gumikesztyűt viselniük.

Ha az egészségügyi vizsgálat a koronavírus-fertőzés gyanúját állapítja meg:

a magyar állampolgárságú sofőr kijelölt karanténba kerül,

nem magyar állampolgár pedig nem léphet be az országba.

A határozat szerint a rendőrségnek is közre kell működnie a fenti szabályok betartatásában.

Mindez azt jelenti, hogy a külföldről hazaérkező magyar teherfuvarozók két hétig sehova nem mehetnek, így ahogy egyre nagyobb számban kerülnek a sofőrök karanténba, idővel elfogynak, és bajba kerülhet a nemzetközi fuvarozás. Közben a tünetmentes nem magyar állampolgárságú sofőrök szinte zavartalanul végezhetik a munkájukat.

A Nit Hungary, azaz a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ügyvezető titkára, Dittel Gábor is így értelmezi a rendeletet, de a helyzet mégsem ilyen egyértelmű. Mint lapunk kérdésére elmondta, már egyeztetett a rendőrséggel, és szóban arról tájékoztatták, hogy a karanténnal kapcsolatos eljárásrend álláspontjuk szerint nem változott. Azaz

magyar járművezető a karantén kötelező 14 napos tartama alatt abban az esetben vállalhat újra gépkocsivezetői munkát, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, nem tapasztalja magán a betegség tüneteit, és ezt munkáltatója is így ítéli meg.

Ha a sofőr munkáltatójával egyetértésben úgy dönt, hogy munkába áll, annyi kötelezettségük van, hogy értesíteniük kell az illetékes járványügyi hatóságot arról, hogy elhagyta a sofőr a karantént.

A házi karanténból újra munkába álló magyar sofőr az országot az egyébként tranzitútvonalként vagy humanitárius korridorként is nevezett kijelölt útvonalakon (az autópályákon) hagyhatja el, és legfeljebb az azok mentén kijelölt üzemanyagtöltő állomásokon tankolhat.

Dittel Gábor szerint az ORFK tájékoztatása alapján az egészséges sofőr továbbra is felmenthető a karantén alól és dolgozhat, ha bejelenti a karantén elhagyását. Az ügyvezető főtitkár konzultált az Információs és Technológiai Minisztérium államtitkárával is, aki elmondása szerint egyetértett a Nit és a rendőrség álláspontjával, és erről ígérete szerint tájékoztatják az operatív törzset is.

Kértük az ORFK-t és az ITM-et is, erősítsék meg, mehetnek-e az egészséges sofőrök fuvarba, vagy sem. Amint válasz érkezik tőlük, frissítünk.

Kiemelt kép: Kamionok várakoznak a csanádpalotai magyar-román autópálya-határátkelőhely közelében. MTI/Rosta Tibor