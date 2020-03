A magyar kamionos akkor is dolgozhat, ha házi karanténban kellene lennie

Sorra hozzák a szigorúbbnál szigorúbb intézkedéseket a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében. A nemzetközi teherfuvarozás különösen fontos ebből a szempontból, hiszen a kamionosnak el kell jutnia a megrendelőhöz, akkor is, ha az fertőzött területen van, ugyanakkor ki kell zárni, hogy a vírust onnan tovább hurcolja. Erre találták ki a 14 napos karantént, ehhez képest az derült ki, hogy a hatósági házi karantén alatt is dolgozhatnak a sofőrök, akkor is, ha mondjuk Európa legfertőzöttebb országából, Olaszországból érkeznek meg. Ez olvasható ki a Nit Hungary, azaz a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete által készített tájékoztató anyagból, amelyben az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) illetékes főosztályára hivatkozva ismertették, milyen szigorítások vonatkoznak a teherfuvarozásban dolgozókra. Ebben olvastuk a következőt is.

A magyar járművezető a hatósági házi karantén kötelező 14 napos tartama alatt abban az esetben vállalhat újra gépkocsivezetői munkát, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban lévőnek tartja magát, nem tapasztalja magán a betegség tüneteit és ezt munkáltatója is így ítéli meg.

A házi karantént egyébként akkor írják elő, ha veszélyeztetett területről (például Olaszországból) jön a magyar sofőr, de nem áll fenn nála a koronavírus gyanúja. És azért írják elő, hogy aki karanténban kell legyen, az ne hagyja el az otthonát. Ha a sofőr munkáltatójával egyetértésben mégis úgy dönt, hogy munkába áll, annyi kötelezettségük van, hogy értesíteniük kell az illetékes járványügyi hatóságot arról, hogy elhagyta a sofőr a karantént.

A felmentő szabály része még, hogy a házi karanténból újra munkába álló magyar sofőr az országot az egyébként tranzitútvonalként vagy humanitárius korridorként is nevezett kijelölt útvonalakon (értsd az autópályákon) hagyhatja el, és legfeljebb az azok mentén kijelölt üzemanyagtöltő állomásokon tankolhat. Az ITM-et kérdeztük, jól értjük-e, hogy a kamionos és a munkáltatója saját hatáskörben eldöntheti, egészséges-e a sofőr, és aztán dolgozhat, annak ellenére, hogy karanténban kellene lennie. Nem válaszoltak, így a Nit Hungaryt kérdeztük.

Tényleg dolgozhatnak a házi karanténba rendelt sofőrök

A fuvarozószervezet ügyvezető főtitkára, Dittel Gábor a 24.hu-nak megerősítette, a sofőr valóban elhagyhatja a karantént, és fuvarba mehet, ha nem érzi magát betegnek és ezt a munkáltatója is jóvá hagyja. Ezt írja egyébként az operatív törzs tájékoztatója is, amit a NiT honlapjára is kitettek. Dittel Gábor szerint ez az egyéni felelősségvállalás része lehet egy nagyon nehéz helyzetben, annak érdekében, hogy ne álljon meg az árufuvarozás. Szerinte az operatív törzs ezért engedi meg, hogy a sofőrök a fenti feltételekkel munkába álljanak, még mielőtt lejár a 14 napos házi karantén.

A Nit Hungary azt javasolja, hogy az illetékes járványügyi hatóságot emailben értesítsék a karantén elhagyásáról, egy nyilatkozat formájában, amelyben a dolgozó és a munkáltató leírja, hogy nem tapasztalják a betegség tüneteit a sofőrön, és jelzik, hogy elhagyta a karantént. Javasolják még, hogy a nyilatkozatot másolatban vigye magával a sofőr. Ezt Dittel Gábor egyeztette az Országos Rendőr-főkapitánysággal is. A járványügy tudomásuk szerint erről az egészről még nem tud. Arról nincsenek adataik, vajon hány sofőr hagyta el már a karantént, hogy újra dolgozzon, de az biztos, hogy már vannak ilyenek.

Ha az a döntés, hogy az árufuvarozás menjen, akkor kellett egy olyan megoldás, amely az egyéni felelősség beiktatásával enyhít a korlátozáson. A NiT Hungary is egyetért a döntéssel

– tette hozzá.

Mehetnek a veszélyeztetett területekre is a kamionok

Kérdeztük, mi a helyzet az egyéni felelősséggel, ha a sofőr ugyan nem mutatja a betegség jeleit, de mégis fertőzött, ami ugye előfordulhat. Ha ő a karantént megszakítva mégis dolgozik, akkor megfertőzheti az útjába kerülő embereket. Innen nézve mégiscsak be kellene tartani a 14 napos karantént. Dittel Gábor azt válaszolta, hogy akkor egy idő után nem lenne elég sofőr. Arról nincs információja a NiT-nek, jelenleg hány sofőr, vagy a sofőrök hány százaléka van karanténban.

Azt is megtudtuk, hogy nemcsak a karantént hagyhatják el a magyar sofőrök, ha nincsenek tüneteik, hanem változatlanul mehetnek a veszélyeztetett területekre, így Olaszországba is.

A teherfuvarozásra ugyanis továbbra sincs korlátozás. Hogy mégis mennyire bizonytalan a helyzet, azt jól jelzi, hogy a munkáltatók kérdésekkel bombázzák a NiT-et, többek között arról, hogy ha kiküldik a sofőrt, vajon biztosan beengedik-e a célországba, illetve vissza is jöhet-e majd. Jelen állás szerint igen, de azt nem tudni, mikor lesz ebben változás.

A külföldi sofőrökre kicsit más szabályok vonatkoznak

A külföldi kamionokra, illetve a külföldi sofőrök által vezetett magyar teherautókra is az a szabály, hogy csak az autópályákon mehetnek Magyarországon, és a kijelölt benzinkutakon tankolhatnak. A külföldi sofőrök a rakodásban nem vehetnek részt és törekedni kell rá, hogy a gépjárművezetővel csak a feltétlenül szükséges személyes kontaktus legyen, a megfelelő védőeszközök alkalmazása mellett.

A szabály az, hogy minden sofőrt (a magyarokat is) el kell látni fertőtlenítőszerekkel, kesztyűvel, maszkkal, és ezeket használniuk is kell. A magyar kamionokon dolgozó külföldi sofőrök elvileg karanténba kerülnek, hacsak a munkáltatóval egyeztetve nem utaznak haza.

A kamionosoknál egyébként kicsit késve kezdték el alkalmazni a – mint kiderült, nem is kötelező – karantént a veszélyeztetett területekről érkező sofőröknél:

