Ügyes húzás volt a babaváró a kormánytól

Elégedetten számolt be a Magyar Nemzeti Bank (MNB) arról, hogy milyen dinamikusan nőtt a lakosság hitelfelvétele. Részletesebben megnézve azonban júliusban a növekmény több mint harmadát az állam által adott babaváró kölcsön tette ki. Ez a hitel az állampapírok értékesítésének adatait is befolyásolta – világított rá az Azénpénzem.hu.

A hitelezési felmérésben az MNB elégedetten számolt be arról, mennyire dinamikusan nőtt a lakosság eladósodottsága. A friss adatok szerint 2019 júliusában a háztartások mintegy 143 milliárd forint (szezonálisan igazítva 114,5 milliárd forint) új hitelt vettek fel, ami meghökkentően magas érték. Összevetésül megemlítik, hogy tavaly júliusban a növekmény mindössze 55 milliárd forint volt. Az is a felmérésből derült ki, hogy 54 milliárd forint értékben kötöttek júliusban csak babaváró kölcsönszerződéseket a bankok. Nem csak a hitelezésnél sikerül az államnak a mindannyiunk zsebéből egyeseknek adott pénzzel befolyásolni a statisztikát. Az igénylők jelentős része ugyanis kihasználja az arbitrázs lehetőségét. Vagyis azt, hogy a kölcsön egy gyerek megszületése után kamatmentes, míg a „szuperállampapír” 5 évre évi 4,9 százalékot hoz, vagyis a haszon eleve 2,5 millió forint. A babaváró tehát elősegíti az állam azon célját is, hogy saját finanszírozását a lakosságra pakolja.

