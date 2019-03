200 millióból fejlesztik a borsodi turizmust

Erdei pihenők, kilátók, meteorológiai állomások épülnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Északerdő Zrt. területén, csaknem kétszáz millió forintból – közölte a Zay Adorján, a társaság vezérigazgatója az MTI-vel csütörtökön.

Tájékoztatása szerint hét európai uniós pályázatnak köszönhetően csaknem 3,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással valósulnak meg turisztikai fejlesztések országszerte, a Magyar Természetjáró Szövetség koordinálásában. A beruházásokat a Természetjáró Szövetség a területileg illetékes erdőgazdaságokkal konzorciumban hajtja végre.

A borsodi program

Az Északerő Zrt. számos turisztikai beruházást valósít meg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Négyévszakos pihenőhelyet alakítanak ki Háromhuta határban az István-kút környékén, a Nagy-Milic déli oldalán a Csataréti háznál, valamint Magyarország legészakibb részén elhelyezkedő Oláh-réten. Mindhárom helyen turisztikai szempontból is érdekes meteorológiai állomás épül, és ezekhez kapcsolódva bemutatóhelyeket is létrehoznak.

Újjáépítik Lillafüreden, az 1950-es években lebontott Zsófia-kilátót, és egy ide vezető lombkorona tanösvényt is kialakítanak. Korszerűsítik a lillafüredi Lencsés-forrás pihenőt, a Sárospatak mellett található Botkői autóspihenőt, valamint a Telkibányától nem messze fekvő Királykúti pihenőt, és megújul az Újhutai elágazástól induló tanösvény is.

A Zsófia-kilátó felújításáról már 2015-ben is írt a Minap.hu, azzal, hogy 2016-ban elkészülhet. A most beígért fejlesztések várhatóan 2020. szeptember végére fejeződnek be.