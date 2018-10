A Tesco jól megsarcoltatná az Amazont

Kikelt az amerikai internetes kereskedőcég, az Amazon ellen a brit hátterű Tesco vezére. Dave Lewis egy interjúban azon kesergett, hogy a közelmúltban több kiskereskedelmi lánc is csődbe ment, a Magyarországon is ismert Marks&Spencer ruházati lánc jelentős üzletbezárásokat jelentett be – vette észre a Portfolio.hu. A hagyományos kiskereskedelmi cégeket adók sújtják, és a növekvő bérköltségek is nyomasztják, miközben a szerinte agresszív internetes kereskedőcégek szorongatják a hagyományos üzletpolitikát folytató kiskereskedelmi vállalatokat.

Ezért arra biztatja a döntéshozókat a Tesco vezére, hogy az Amazont és más internetes kereskedőcégeket is sarcoljanak meg a kormányok.

Nemrég a brit pénzügyminiszter is óvatosan úgy fogalmazott, hogy lassan eljön az idő, hogy megadóztassák a netes cégeket is, mint az Amazon vagy a Google, így az állam, állampolgároknak adott támogatások finanszírozásában ezek a cégek is beszállnának.

(Kiemelt képünk illusztráció. Napfelkelte látszik a bezárt Tesco áruház felett Hajdúböszörményben 2015. február 5-én. Az áruházlánc akkor, 2015. január 13-án jelentette be, hogy február 4-től bezár 13 magyarországi üzletet. A bezárás után 566 dolgozó közül 350-et továbbfoglalkoztat a Tesco más üzletekben, 60 kollégájának nem tud a vállalaton belül új pozíciót ajánlani, míg 90 munkavállaló saját maga döntött úgy, hogy a cégen kívül keres új lehetőséget. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt)