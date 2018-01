Bod Péter Ákos: Van egy technológia, amely felforgathatja a bankrendszert

Bitcoinnal is lehet már fizetni az osztrák postán

Az eddigi legnagyobb hazai konferenciát szervezték a blockchainről, azaz a bitcoin mögött álló technológiáról Budapesten a Kongresszusi Központban kedden.

2009 óta létezik a bitcoin, de csak az elmúlt másfél évben robbant be a köztudatba – mondta Szilágyi Imre szervező a nyitó előadásában. A technológia lényege, hogy az értékek szabad áramlását biztosítja, könnyű hozzáférés és maximális biztonság mellett. A blockchain ugyanis feltörhetetlen, és – szemben a digitális logikával – nem másolatokat, hanem eredeti értéket állít elő, mondta.

Öt területet sorolt fel, ami megváltozhat a technológia által:

bankolás: pénzügyi termékek biztonságosabb online árusítása egy gombnyomással

beszállítói láncok nyomon követése: az eredetiség igazolása könnyebb

politikai választások: online szavazási rendszerek egyszerűbbé és biztonságosabbá válnak

ingatlanpiac: kiiktatja a közbenső szereplőket – ügyvéd, hivatal, bank, közjegyző –, hiszen a szerződő felek maguk jegyezhetnek be jelzálogot, széljegyet

egészségügy: betegadatok könnyebb hozzáférése maximális biztonság mellett

Virágzás után szabályozás jön

Bod Péter Ákos volt jegybankelnök arról beszélt, hogy miként alakítja át a blockchain technológia a bankszektort. Azzal kezdte, hogy a 2008-as gazdasági válság óta új időszámítás kezdődött a pénzügyi rendszerben. Akkor új – kockázatos – pénzügyi termékek jelentek meg, amelyet a szabályozás nem tudott lekövetni. A válság részben ezért is robbant ki, mondta.

Szerinte hasonló a helyzet a bitcoinnal is. Legalábbis annyiban, hogy a kriptovaluták új – kockázatos – pénzügyi terméket jelentenek, amelyek most még virágzó szakaszban vannak. A bankok is befogadják, integrálják a mögötte álló technológiát. Ugyanakkor elkerülhetetlen, hogy egy külső szereplő valahogyan szabályozza a piacukat.

Szerinte a blockchain technológia valószínűleg felforgatja a pénzügyi világot, ugyanakkor a jegybankokat nem tudja kiiktatni a rendszerből a piacszabályozó szerepük miatt.