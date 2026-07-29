forsthoffer ágnesnemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalsándor-palota
Belföld

Forsthoffer Ágnes aláírta: hatályba lépett a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény

forsthoffer
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 07. 29. 09:06
forsthoffer
Varga Jennifer / 24.hu
Szerdán hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, miután az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes alkotmányossági szempontból is rendben találta a jogszabályt.

A közösségi oldalán közzétett bejegyzésben Forsthoffer azt írja, hogy a törvényt az aláírás előtt megvizsgálták a Sándor-palota Alkotmányossági és Jogi Igazgatóságának szakembereivel, és

semmilyen alkotmányossági aggály nem merült fel a részükről.

Közvagyont érintő visszaélések feltárása

Az államfői feladatokat ellátó házelnök bejegyzésében hangsúlyozta: az új hivatal a kormány korrupcióellenes intézkedéseinek részeként a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért és a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért felel majd.

A kedden elfogadott jogszabály alapján felállított intézmény munkájához a Miniszterelnökség korábbi tájékoztatása szerint minden szükséges jogi felhatalmazást és költségvetési forrást megkap. A tervezet értelmében a szervezet a kormánytól teljesen függetlenül működik majd, és csak az Országgyűlés felé lesz beszámolási kötelezettsége.

Széles körű jogosítványok

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) széles körű jogosítványokkal rendelkezik: közvagyonvédelmi vizsgálatokat végezhet, nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is gyakorolhat a közvagyon védelme érdekében, munkája során pedig joga lesz belépni irattárakba, szerverszobákba, és átnézhet minden releváns szerződést.

Míg a Tisza Párt az elszámoltatás felgyorsítását várja a hivataltól, addig az ellenzéki Fidesz–KDNP a leszámolás eszközeként, új ÁVH-ként tekint rá, és koncepciós eljárásoktól tart.

Az Országgyűlésnek a szerdai hatálybalépéstől számított harminc napon belül kell megválasztania az új hivatal elnökét és elnökhelyetteseit. A tisztségviselők a korábban bemutatott törvényjavaslat alapján különleges rendőri védelem alatt állnak majd.

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