Rosszul lettek rögzítve az ülések, több száz Boeing-repülőgépet kell javítani

Több száz Boeing-repülőgépben rosszul szerelhették be az üléseket, ezért az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) szerint ellenőrizni kell a 737 Max típusú személyszállítókat – írja a Reuters.

Az FAA azt írta: jelentést kapott arról, hogy egyes utasülés-szerelvények nincsenek megfelelően rögzítve az üléssínekre, így a szerelvények leválhatnak a sínekről megnövekedett terhelés, turbulencia vagy kényszerleszállás esetén.

A hivatal szerint, amennyiben nem javítják ki az érintett gépeket, az ülések sérüléseket okozhatnak az utasoknak és a személyzetnek, valamint elzárhatják a folyosót, lassítva a kiürítést vészhelyzet esetén.

Az FAA hétfőn kiadott közleménye 453 az Egyesült Államokban bejegyzett gépre vonatkozik. A hivatal ugyan csak az amerikai légitársaságok felett rendelkezik joghatósággal, de a külföldi szabályozó hatóságok általában követni szokták az FAA irányelveit, így könnyen lehet, hogy Európában is hasonlóan járnak el majd.

A Boeing szóvivője elmondta, hogy a repülőgépgyártó 2025 decemberében adott ki útmutatást az üzemeltetőknek a problémával kapcsolatban. Az IBA légügyi tanácsadó cég adatai szerint világszerte közel 2300 Boeing 737 MAX repülőgép van szolgálatban, ebből 823 az Egyesült Államokban.