boeingrepülőgépturbulenciakényszerleszállás
Tech

Rosszul lettek rögzítve az ülések, több száz Boeing-repülőgépet kell javítani

CHUYN / Getty Images
Boeing 737 Max repülőgép.
admin Lányi Örs
2026. 07. 29. 08:40
CHUYN / Getty Images
Boeing 737 Max repülőgép.

Több száz Boeing-repülőgépben rosszul szerelhették be az üléseket, ezért az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatala (FAA) szerint ellenőrizni kell a 737 Max típusú személyszállítókat – írja a Reuters.

Az FAA azt írta: jelentést kapott arról, hogy egyes utasülés-szerelvények nincsenek megfelelően rögzítve az üléssínekre, így a szerelvények leválhatnak a sínekről megnövekedett terhelés, turbulencia vagy kényszerleszállás esetén.

A hivatal szerint, amennyiben nem javítják ki az érintett gépeket, az ülések sérüléseket okozhatnak az utasoknak és a személyzetnek, valamint elzárhatják a folyosót, lassítva a kiürítést vészhelyzet esetén.

Az FAA hétfőn kiadott közleménye 453 az Egyesült Államokban bejegyzett gépre vonatkozik. A hivatal ugyan csak az amerikai légitársaságok felett rendelkezik joghatósággal, de a külföldi szabályozó hatóságok általában követni szokták az FAA irányelveit, így könnyen lehet, hogy Európában is hasonlóan járnak el majd.

A Boeing szóvivője elmondta, hogy a repülőgépgyártó 2025 decemberében adott ki útmutatást az üzemeltetőknek a problémával kapcsolatban. Az IBA légügyi tanácsadó cég adatai szerint világszerte közel 2300 Boeing 737 MAX repülőgép van szolgálatban, ebből 823 az Egyesült Államokban.

Kapcsolódó
Lezuhant gépek, rejtélyes halálesetek: a Boeing hanyatlásának története
Egykor a biztonság garanciája volt, mára viszont szitokszóvá vált a Boeing márkanév. A repülőgépgyártó cég hibái egy rossz házassággal kezdődtek.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Gyanúsan lassan haladtak a Skodával, fél kiló kristály került elő az ülés alól
Trump megadta az engedélyt Patriotok gyártására Zelenszkijnek
Egy napon belül két halálraítéltet végeztek ki Floridában
Sótonyi László: Itthon néhány játékost csakhamar őstehetségnek kiált ki a környezet úgy, hogy még nem tett le eleget az asztalra
Belenéztünk az Orbán család kasszájába: 70 milliárd, bányák, luxushotelek
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik