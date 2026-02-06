Gáspár Győző: Evelin megszerzi a doktori címet

Gáspár Győző a Borsnak beszélt arról, hogy idősebb lánya, Gáspár Evelin komoly mérföldkőhöz érkezett az életében.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy felvették a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre és megszerzi majd a doktori címet. Mindig azt kértem tőle, hogy »Evelin, mielőtt meghalok, legyen ott a neved előtt a doktor«

– nyilatkozta a lapnak Gáspár Győző, ám további részleteket nem árult el lánya jövőbeli tanulmányairól.

Nem derült ki például, hogy Gáspár Evelin milyen képzési szinten kezdi meg tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen: az sem kizárt, hogy alap- vagy mesterképzésre nyert felvételt, és a doktori tanulmányokat csak később tervezi megkezdeni. Emellett egyelőre arról sincs információ, mikor nyert felvételt, és pontosan melyik szakra, illetve – amennyiben doktori képzésről van szó – melyik doktori iskolában tervezi a PhD-fokozat megszerzését.

Az NKE honlapján az olvasható, az egyetem a Hadtudományok tudományágban, a Katonai műszaki tudományok tudományágban, a Közigazgatás-tudományok tudományágban, valamint a Rendészettudományok tudományágban rendelkezik önálló, akkreditált doktori iskolával.

„Egyre több a diplomás cigány”

Gáspár Győző nemrég feleségével, Gáspár Beával közösen készített videót a magyarországi romák helyzetéről. Elmondták, hogy számukra öröm, hogy Orbán Viktor múlt hétvégén beszélt, mennyi cigány ember jut munkához ma hazánkban.

Igazat szólt a miniszterelnök úr, amikor azt mondta, hogy egyre több a diplomás cigány, sőt megduplázódott azok száma a cigányság körében, akiknek van érettségijük. Ne felejtsd el, Evelin is a Külügyminisztériumban dolgozik!

– fogalmazott Gáspár Bea.

Gáspár Győző most a Borsnak elmondta, ő mindig arra tanította a gyerekeit, hogy tanuljanak. „Úgy fogok meghalni, hogy a lányaimnak megadtam mindent” – mondta el a Romantic frontembere.

Gáspár Evelin munkája a Külügyminisztériumban

Gáspárék idősebbik lánya, Gáspár Evelin egy ideje a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik, ahol sajtóreferensi pozícióban és bérezéssel jelenleg Szijjártó Péter közösségimédia-platformjait szerkeszti. Munkája során a moszkvai és isztambuli útjaira is elkísérte a külgazdasági és külügyminisztert, és január végén a miniszterelnök Instagramján is feltűnt.