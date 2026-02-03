„Tróger, köpedék fos” – kommentálta a keddi havazást ByeAlex

Budapesten kedd reggel megint havazott, amit ByeAlex az ablakból videózott le. Korlátozott ideig elérhető Instagram-történetéből arra lehet következtetni, hogy az énekes nem igazán örül a hóesésnek. Egészen pontosan a következőket mondta a télies időjárásról:

Persze, ez kell. Ez a tróger, köpedék fos, már megint. Erre van szükség… Faszom bele, utálom!

A következő napok időjárása

Ahogyan azt a 24.hu-n is megírtuk, kedden általában borult idő várható, többfelé várható havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot. Több megyében első-, illetve másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ónos eső miatt.

Ami a havazást illeti: az legtovább, egészen az esti, késő esti órákig kiemelten az Északi-középhegység, illetve a főváros tágabb térségében tarthat ki, arrafelé általában 5-10 cm friss hó is hullhat, mely egyre többfelé olvadni kezd. Ennél kisebb mennyiség átmenetileg másutt is előfordulhat.

Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely döntően eső lesz. A délkeleti, keleti szél nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak.

