Mindenórás Megyeri Csilla: elmondta, mitől tart a legjobban

Várandóssága 38. hetében jár már Megyeri Csilla. Az influenszer nemrég a Borsnak adott interjút, melyben egyebek mellett arról is beszélt, hogy bár sokan azt hinnék, a szülési fájdalmaktól tart a legjobban, ő egyelőre még nem fél az egyre közeledő a szüléstől.

Biztos vagyok benne, hogy amikor elfolyik a magzatvíz, rám jön majd a frász, de most még inkább a kíváncsiság van bennem

– osztotta meg a portállal.

Van benne félelem

A kismamát inkább a szülés utáni időszak tölti el aggodalommal, amikor a kezébe adják a kislányát, aki onnantól kezdve csakis az ő és a párja felelőssége lesz.

Uramisten, mit fogok csinálni vele? Jól fogom csinálni? Jönnek majd az anyai ösztönök?

– tette fel a kérdést.

Bevallása szerint nem bízta a véletlenre a felkészülést: több ismerőse is megosztotta vele a tapasztalatait, akik nemrég néztek szülői örömök elé, köztük Lola és Sydney van den Bosch is, igyekszik továbbá YouTube-videókból is minél több dolgot megtudni az anyaságról.

Apás szülést terveznek

Az influenszerrel a párja, Sarciá Nicola is ott lesz a szülőszobán, a tervek szerint kislányuk érkezése után az édesapa is a családdal éjszakázik majd a kórházban, hogy az első pillanattól kezdve együtt szokják a közös életet a kisbabájukkal. Ami pedig az előttük álló időszakot illeti, a leendő édesanya azt mondja, a nehézségeket tekintve tudja, hogy nem egy hawaii nászútra készül, de hisz abban, hogy minden fájdalma megszépül majd, amint a karjaiban tarthatja a kisbabáját.

Meglepő megjegyzést kapott egy ápolónőtől

Megyeri korábban elárulta, hogy természetes szülésre készül, tervével kapcsolatban azonban váratlan megjegyzést kapott egy ápolónőtől, aki azt mondta neki: „ha ezt az utat választja a császármetszés helyett, tudja-e, hogy fél lábbal a sírban lesz?”