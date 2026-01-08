Úgy fest, egy értelmezhetetlen orvosi döntés vezethetett Rob Reinerék meggyilkolásához

A TMZ saját forrásaira hivatkozva merész állítást közölt január 8-án: Rob Reiner amerikai színész-rendező és felesége, Michele Singer Reiner meggyilkolása egy megkérdőjelezhető orvosi döntésig vezethető vissza.

A gyilkossággal fiukat, Nick Reinert gyanúsítják, akinél 2020 körül skizoaffektív zavart diagnosztizáltak. Ez egy olyan állapot, amely skizofrénia és hangulatzavar tüneteivel – beleértve a mániát és a súlyos depressziót – jelentkezik.

A gyilkosság előtt egy hónappal Nick állapota stabil volt a skizoaffektív zavarra szedett gyógyszereivel, a gyógyszerek tökéletesen hatottak.

Valamiért az orvosai mégis úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a gyógyszereket. A TMZ-nek nyilatkozó források szerint semmi értelme nem volt Reiner gyógyszerén változtatni.

Ezt követően állapota romlani kezdett, kiszámíthatatlan és veszélyes lett. A gyilkosság idejére a férfi teljesen elszakadt a valóságtól, és az orvosok nem próbálták meg pszichiátriai kezelés alá helyezni, helyette módosítani akarták a gyógyszereit, hogy stabilizálják a mentális állapotát.